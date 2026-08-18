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Wohnimmobilien in Kiew, Ukraine

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wohnungen
22
23 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 6/7
Description Three-room apartment for sale in the HISTORICAL center on the street. Bogdan Kh…
$550,000
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Wohnung 2 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Das Haus wurde in Betrieb genommen. Kann repariert werdenWohnung in einem modernen Wohnkompl…
$150,000
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Wohnung 2 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Fachleute ihrer Arbeit arbeiten an der Konstruktion unserer Wohnanlage, und im Laufe der Arb…
$195,255
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung in Kiew, Ukraine
Wohnung
Kiew, Ukraine
Fläche 82 m²
Greenville Parkhttp://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$205,000
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Wohnung 2 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/5
Zum Verkauf Euro 2-Zimmer-Wohnung für Unterkunfts- und Mietgeschäft. Neues Haus, Kiew, Mayko…
$120,000
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Wohnung in Kiew, Ukraine
Wohnung
Kiew, Ukraine
Fläche 43 m²
a 1-room apartment is born in the most branded residential complex "Respublika" on the 2nd f…
$105,000
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 10/24
New apartment for sale! Selling an apartment in the residential complex Aria, Pechersky dis…
$122,000
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Wohnung in Kiew, Ukraine
Wohnung
Kiew, Ukraine
Fläche 52 m²
Stockwerk 13
Trinity-Komplex.http://www.kyiv.estate/
$190,000
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Wohnung 2 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 84 m²
Stockwerk 17/21
We are selling an apartment with a new renovation in a modern style. Residential complex "F…
$305,000
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Wohnung 3 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Varshavskiy Wohnkomplexhttps://www.kyiv.estate/
$155,974
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Wohnung 3 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 5/9
Besuchen Sie eine dreizackige Wohnung für Kapitalreparaturen unter der Adresse: Sprachvierte…
$85,000
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Wohnung 2 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/5
Derevlanskaya ( Yakira ), 16 / 18K2. Verkauf von 2-Zimmer-Apartments in ruhiger Lage in Luky…
$45,500
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Wohnung 3 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 5/21
Über die WohnungWohnung mit Designer-Renovierung in einem der besten Komplexe in Kiew Busov …
$550,000
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Wohnung 4 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 4 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 170 m²
https://www.kyiv.estate/ chic view 4-room apartments in Kiev on Lesi Ukrainky Boulevard 7B …
$990,000
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Wohnung 3 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Varshavskiy 2https://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$94,984
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Wohnung in Kiew, Ukraine
Wohnung
Kiew, Ukraine
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Stockwerk 4/4
Sale 3k apartment in the historical center of Kiev. Pre-revolutionary building, reconstructe…
$300,000
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Wohnung 2 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Lobanovskogo https://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$125,979
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Wohnung 2 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 28/33
Art! Verkauf "evrovdvushka" in Wohnanlage slavutich renoviert und möbliert!Adresse: Kiew, Le…
$155,974
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Wohnung 1 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 22 m²
Stockwerk 1/5
Verkauf von Räumlichkeiten im historischen Zentrum von Kiew! - Es ist möglich, auf einen Woh…
$35,000
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Reihenhaus 5 zimmer in Kiew, Ukraine
Reihenhaus 5 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 116 m²
Etagenzahl 3
Ohne%! Verkauf moderner Stadthäuser im Komplex "Elwood Townhouse" mit geschlossenem Gebiet! …
$78,300
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Wohnung 2 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Feofaniyahttp://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$85,986
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Wohnung 3 zimmer in Kiew, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Kiew, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 99 m²
Stockwerk 6/7
Verkauf 3 -com einer Wohnung in Kotsyubinsky mit Reparatur! - Akayemgorodok, Berkovetskaya S…
$89,000
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Wohnung in Kiew, Ukraine
Wohnung
Kiew, Ukraine
Fläche 149 m²
Stockwerk 9/13
4rooms apartment residential complex Solnechnaya Brama st. Lomonosov, 71-B. The business cl…
$254,000
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Immobilienangaben in Kiew, Ukraine

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