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Wohnimmobilien in Odessa, Ukraine

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3 293 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Odessa, Ukraine
Penthouse 5 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 989 m²
Stockwerk 7/3
Einzigartiges 3-stöckiges Penthouse im Zentrum von OdesaEin einzigartiges 3-stöckiges Pentho…
$3,00M
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 677 m²
GERICHTSHOF FÜR MEINEN GERICHTSHOF IM FLUSS 124A; 677 m 2 bis 124; AUSSCHREIBUNG Es gibt ei…
$1,20M
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 105 m²
Nr. 1601 Wir bieten Ihnen eine 3-Zimmer-Wohnung in einem neuen Backsteinhaus in der Nähe des…
$200,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 141 m²
38407 Ich werde eine Wohnung in einem neuen kleinen Wohnung Gebäude der Premium-Klasse auf Z…
$200,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 600 m²
8546. . . Wir bieten zum Verkauf 3 - x Etage Haus in r - nicht 10 EL. Fontana. Die Gesamtflä…
$950,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 36 m²
19025. Ich werde eine 1-Zimmer-Wohnung auf Kotovsky verkaufen. Gesamtfläche von 36 qm. Die W…
$23,000
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TekceTekce
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 29 m²
22744. Zu verkaufen Wohnung in einem neuen Wohnkomplex im Stadtzentrum. Wohnanlage iTown auf…
$37,140
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 70 m²
16602 Ich werde ein Grundstück mit einem Haus auf der Fontana Road verkaufen. Richtige Form.…
$210,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 350 m²
25005 Ich werde ein Haus auf Tolbukhin verkaufen. Gesamtfläche von 350 qm. Zwölf Zimmer, mit…
$250,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 22 m²
28660 Ich werde eine gemütliche Ein-Zimmer-Wohnung auf Stolbova verkaufen. Gesamtfläche von …
$16,500
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
Artikel 2 Auf Verkauf Drei-Zimmer-Wohnung auf dem Po. Kotowski. Gesamtfläche von 42 qm. Es w…
$30,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 60 m²
34925 Ich werde mein Städtchenhaus 60 m2 mit einem Hinterhof und einem geschlossenen Bereich…
$35,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 26 m²
ANHANG Ich werde ein Apartment mit einem Schlafzimmer auf der Straße Dachnaya in einem neuen…
$41,600
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 87 m²
25498 Ich werde eine 3-Zimmer-Wohnung in Altair 3 Wohnanlage mit Meerblick verkaufen. Der Zu…
$84,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 500 m²
29609. Ich werde ein luxuriöses 2-stöckiges Haus, moderne Gebäude, auf dem Brunnen verkaufen…
$1,60M
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 59 m²
36609 Eine Wohnung steht zum Verkauf in einem neuen Wohnkomplex der Business-Klasse Aquamari…
$51,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 101 m²
2706 Geräumige Wohnung zum Verkauf auf Fontana. Gesamtfläche 101 m2. Der Zustand der Wohnung…
$80,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 170 m²
Nr. 3198 Wir bieten eine schicke Version auf Catherine Square zu verkaufen. Das Hotel liegt …
$275,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 36 m²
27260. Ich werde eine 1-Zimmer-Wohnung in den Golden Pillars verkaufen. Gesamtfläche von 31 …
$31,500
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 40 m²
ANHANG Verkauf einer Zwei-Zimmer-Wohnung auf Peresyp. Gesamtfläche von 40 qm. Separate Zimme…
$35,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 55 m²
37814 Ich werde ein 2-Zimmer-Wohnung in 9 Pearls, French Boulevard verkaufen Warme und hell…
$97,900
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Wohnung 3 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 13/24
Eine schöne Drei-Zimmer-Wohnung im Herzen von Odessa auf der Pushkinskaya Street wartet auf …
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 82 m²
35842. Ich werde eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung am Seil verkaufen. Gesamtfläche von 82 qm.…
$55,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
34609. Ich werde eine Ein-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum in der Wohnanlage Prokhorovsky Quar…
$41,500
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 1 664 m²
14554 Verkauf eines 2-stöckigen Gebäudes am Primorsky Boulevard. Das Gebäude ist im Stil der…
$4,50M
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 74 m²
26796. Ich werde eine 3-Zimmer-Wohnung auf Heavenly Hundert verkaufen. Im mittleren Stock. G…
$60,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 35 m²
35801. Zum Verkauf eine gemütliche Zweizimmerwohnung im Fluss Shevchenko. Die Gesamtfläche …
$48,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 71 m²
22605 Ich werde eine 2-Zimmer-Wohnung in der europäischen Wohnanlage verkaufen. Im mittleren…
$78,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/12
Schöne Drei-Zimmer-Wohnung im Zentrum. Die Wohnung ist gut geplant. Marmortreppe, alle Anneh…
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 130 m²
24973. Ich werde eine geräumige Wohnung mit Renovierung in einem Ziegelhaus der Bastma Wohna…
$110,000
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