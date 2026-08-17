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Wohnimmobilien in Welykodolynske, Ukraine

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8 immobilienobjekte total found
Wohnung in Welykodolynske, Ukraine
Wohnung
Welykodolynske, Ukraine
Fläche 61 m²
30911 Ich werde eine Dreizimmerwohnung mit individueller Heizung in Velikodolinsky verkaufen…
$26,500
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Haus in Welykodolynske, Ukraine
Haus
Welykodolynske, Ukraine
Fläche 170 m²
37928 Ich werde ein Haus in Velikodolinsky verkaufen. Die Gesamtfläche beträgt 170 Quadratme…
$76,500
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Haus in Welykodolynske, Ukraine
Haus
Welykodolynske, Ukraine
Fläche 55 m²
36766 Das Haus besteht aus zwei Hälften. Jede Hälfte hat einen eigenen Eingang, Küche und Ba…
$32,000
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Haus in Welykodolynske, Ukraine
Haus
Welykodolynske, Ukraine
Fläche 71 m²
38171 Ich werde ein Haupthaus in Velikodolinsky verkaufen. Die Gesamtfläche beträgt 71 Quadr…
$32,500
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Haus in Welykodolynske, Ukraine
Haus
Welykodolynske, Ukraine
Fläche 148 m²
23516 Haus kaufen in Velikodolinsky Die Gesamtfläche beträgt 148 Quadratmeter. Zwei Etagen. …
$45,000
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Haus in Welykodolynske, Ukraine
Haus
Welykodolynske, Ukraine
Fläche 75 m²
29469. Ich werde ein Haupthaus im Zentrum von Velikodolinskoe Dorf verkaufen, 15 km von Odes…
$47,500
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Haus in Welykodolynske, Ukraine
Haus
Welykodolynske, Ukraine
Fläche 110 m²
ANHANG Neu gebautes Haus zum Verkauf. Moderne Architekturlösungen. Das Haus ist eine Etage. …
$134,777
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Haus in Welykodolynske, Ukraine
Haus
Welykodolynske, Ukraine
Fläche 280 m²
10461. Wir bieten zum Verkauf 3 - x Stock Haus auf der Straße Shevchenko im Dorf. Großartig.…
$95,000
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