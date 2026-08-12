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Gewerbeimmobilien in Oblast Odessa, Ukraine

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Odessa
698
Lymanka
21
Satoka
4
Welykodolynske
3
979 immobilienobjekte total found
Private Ownership in Odessa, Ukraine
Private Ownership
Odessa, Ukraine
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 8
Premium Multifunktional Gebäude zum Verkauf in Central Odesa, UkraineEine seltene Gelegenhei…
$9,00M
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Büro 45 m² in Odessa, Ukraine
Büro 45 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 45 m²
37926 Verkauf von Büro in Kadorr City, 62 Pearls Business Center auf der Straße. Krasnow Wi…
$59,000
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Hotel 270 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 270 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 270 m²
ANHANG Wir bieten ein fertiges Geschäft im Odessa Center auf der Jekaterinskaya Street zu ve…
$420,000
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TekceTekce
Gewerbefläche 100 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 100 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 100 m²
24452. Verkauf eines bestehenden Mietgeschäfts in der Arcadia Wohnanlage South Palmyra. Gesa…
$120,000
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Restaurant, Café 889 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 889 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 889 m²
Das exklusive Format, das auf dem Markt kommt, ist selten: ein neues separates Frontend-Gebä…
$2,50M
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Gewerbefläche 8 500 m² in Teplodar, Ukraine
Gewerbefläche 8 500 m²
Teplodar, Ukraine
Fläche 8 500 m²
3063. Wir bieten zum Verkauf eine industrielle Basis in Teplodar. Die Gesamtfläche beträgt 8…
$850,000
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Gewerbefläche 185 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 185 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 185 m²
25017... Ich werde ein 2-stöckiges Haus (Sporthalle) mit einer Garage verkaufen, ausgestatte…
$60,000
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Gewerbefläche 1 700 m² in Fontanka, Ukraine
Gewerbefläche 1 700 m²
Fontanka, Ukraine
Fläche 1 700 m²
12743. Objekt mit Fassade auf der Odessa-South Straße, Lage mit Meerblick. Grundstück von 0,…
$690,000
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Büro 42 m² in Odessa, Ukraine
Büro 42 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
ANHANG Ich werde Räumlichkeiten für ein Büro, eine Entwicklungsschule, eine Sprachschule im …
$27,300
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Gewerbefläche 88 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 88 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 88 m²
33426 Auf Verkauf Gewerberäume in der Wohnanlage Aqua Marin auf 16 St. Brunnen. Das Hotel li…
$88,300
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Büro 770 m² in Odessa, Ukraine
Büro 770 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 770 m²
8295. Wir bieten zum Verkauf, ein freistehendes, 2-stöckiges Gebäude, Neubau, im Zentrum auf…
$770,000
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Gewerbefläche 3 500 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 3 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 3 500 m²
Nr. 3067 . . Wir bieten einen Komplex von Lagern im geografischen Zentrum von Odessa, in der…
$620,000
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Gewerbefläche 30 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 30 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 30 m²
22993 Wir bieten kommerzielle Räumlichkeiten auf der Straße von Heroes of Defense von Odessa…
$20,000
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Büro 58 m² in Odessa, Ukraine
Büro 58 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 58 m²
11171 Ich werde den Einkaufsbereich im Wohnkomplex Graf am Pädagogischen verkaufen. Gesamtfl…
$105,000
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Gewerbefläche 38 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 38 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 38 m²
ANHANG Ich verkaufe ein verfallenes Gebäude. Status der Wohnung auf dem Boden. Geeignet für …
$43,000
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Büro 97 m² in Odessa, Ukraine
Büro 97 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 97 m²
36158. Bürofläche auf der Novoselsky Street ist zum Verkauf. Gesamtfläche von 97 qm. Ein se…
$42,500
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Gewerbefläche 684 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 684 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 684 m²
15845 Ich werde ein Hotel im Zentrum der Stadt verkaufen. 2. und 3. Stock eines historischen…
$1,10M
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Büro 33 m² in Odessa, Ukraine
Büro 33 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 33 m²
13306. Im Verkauf Büro in einem neuen Wohnkomplex "ItTown" von der Firma Space in der Innens…
$42,500
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Gewerbefläche 1 600 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 600 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 600 m²
9066. Wir bieten zum Verkauf eine Produktions- und Lagerbasis in Lenposelka. Die Gesamtfläch…
$500,000
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Gewerbefläche 115 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 115 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 115 m²
Nr. 3494. Wir bieten einen Fassadenraum in einem belebten Bereich der Stadt an der Ekaterini…
$345,000
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Gewerbefläche 222 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 222 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 222 m²
36131 Verkauf von Geschäftsräumen auf Shevchenko Avenue, Primorsky Bezirk. Die Fläche beträ…
$60,000
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Gewerbefläche 202 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 202 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 202 m²
2136. Wir bieten einen Fassadenraum im Zentrum an der Shchepkin Street zu verkaufen. Die Ges…
$350,000
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Gewerbefläche 85 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 85 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 85 m²
35281. Auf Verkauf Gewerberäume in LCD "7 Samurai". Wir bieten ein fertiges Geschäft - ein …
$65,000
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Gewerbefläche 1 712 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 712 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 712 m²
9573. Wir bieten einen Komplex von Strukturen für jede Art von kommerziellen Aktivitäten auf…
$500,000
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Gewerbefläche 2 040 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 2 040 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 2 040 m²
Nr. 1249 . . Komplex von Strukturen mit einer Fläche von 2040 qm auf einem Grundstück von 73…
$800,000
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Gewerbefläche 1 354 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 354 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 354 m²
12748. Ein separates Gebäude auf der Kosovskaya Street. Gesamtfläche von 1354 m2. Zentralhei…
$240,000
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Gewerbefläche 1 000 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 000 m²
24501. Verkauf eines Betriebshotels im Herzen von Odessa auf der Straße. Deribasovskaya. 4-s…
$5,00M
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Gewerbefläche 178 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 178 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 178 m²
ANHANG Wir bieten zum Verkauf eine Fassade Gewerberäume in einem belebten Zentrum an der Nez…
$350,000
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Gewerbefläche 76 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 76 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 76 m²
25505. Verkauf von Räumlichkeiten im Zentrum selbst auf der Straße. Puschkinskaja. Gesamtflä…
$78,000
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Andere 5 400 m² in Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Andere 5 400 m²
Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Fläche 5 400 m²
Um zum Verkauf einer Wunderbasis im Herzen von Lebedivka zu gelangen, schüttelte auf einem G…
$3,22M
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