Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Satoka
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Satoka, Ukraine

;
4 immobilienobjekte total found
Andere 1 690 m² in Satoka, Ukraine
Andere 1 690 m²
Satoka, Ukraine
Fläche 1 690 m²
Es ist bequem zu verkaufen, dass die Business-Basis im Herzen von Zatoki repariert wird - Vo…
$2,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotel 250 m² in Satoka, Ukraine
Hotel 250 m²
Satoka, Ukraine
Fläche 250 m²
37533 Ich werde ein Arbeits Erholungszentrum in Zatoka mit einem Grundstück verkaufen. In de…
$160,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 288 m² in Satoka, Ukraine
Gewerbefläche 288 m²
Satoka, Ukraine
Fläche 288 m²
37999. Fertiges Investitionsobjekt am Meer - ein Mini-Hotel im Resort-Bereich von Zatoki Wi…
$90,000
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Andere 950 m² in Satoka, Ukraine
Andere 950 m²
Satoka, Ukraine
Fläche 950 m²
Es scheint wie ein tolles Hotel mit perfektem Ruf in einem Resort Schloss. Das Objekt wird i…
$850,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen