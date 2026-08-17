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Gewerbeimmobilien in Welykodolynske, Ukraine

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 4 073 m² in Welykodolynske, Ukraine
Gewerbefläche 4 073 m²
Welykodolynske, Ukraine
Fläche 4 073 m²
Lage: 19 km Ovidiopol Straße, Velikidolinskoe, Ovidiopol Bezirk, Region Odessa Grundstück: …
$800,000
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Gewerbefläche 11 365 m² in Welykodolynske, Ukraine
Gewerbefläche 11 365 m²
Welykodolynske, Ukraine
Fläche 11 365 m²
5700. Wir bieten einen Komplex von Lagern in der Post zu verkaufen. Tolles Tal. Die Gesamtfl…
$1,70M
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Gewerbefläche 10 700 m² in Welykodolynske, Ukraine
Gewerbefläche 10 700 m²
Welykodolynske, Ukraine
Fläche 10 700 m²
33225. Auf Verkauf Brennerei im Zentrum des Dorfes Velikodolinskoye. Produktion für Alkohol,…
$1,50M
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