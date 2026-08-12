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Restaurants in Oblast Odessa, Ukraine

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Odessa
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10 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 889 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 889 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 889 m²
Das exklusive Format, das auf dem Markt kommt, ist selten: ein neues separates Frontend-Gebä…
$2,50M
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Restaurant, Café 210 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 210 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 210 m²
Die Vorbereitung eines Unternehmens im Herzen des historischen Teils des Nebels auf der Kreu…
$250,000
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Restaurant, Café 150 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 150 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 150 m²
Exklusives Angebot: legendäre Bar auf Langeronovskaya, 150 m2 Anschrift ooh Langeronovskaya,…
$1,25M
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Restaurant, Café 210 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 210 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 210 m²
Exklusives Angebot: legendäre Süßwaren mit Macht im Herzen Odesa. Anschriften Wolle. Lanzher…
$1,15M
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Restaurant, Café 100 m² in Rosdilna, Ukraine
Restaurant, Café 100 m²
Rosdilna, Ukraine
Fläche 100 m²
Einzigartiger Vorschlag! Café im Zentrum der Welt Um auf den Verkauf des Cafés mit einem ver…
$355,000
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Restaurant, Café 450 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 450 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 450 m²
Zum Verkauf Zwei-Overkhov okrema Budivlya (kolish restaurant) mit beleuchtet Maidanchik ped …
$600,000
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Restaurant, Café 275 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 275 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 275 m²
Es scheint ein einzigartiges Zimmer im historischen Zentrum von Odessa, an der Kreuzung der …
$300,000
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Restaurant, Café 130 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 130 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 130 m²
Platziertes Café/Restaurant am Vulkan. Trojka Bereiten Sie sich darauf vor, ein einzigartige…
$260,000
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Restaurant, Café 500 m² in Oblast Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 500 m²
Oblast Odessa, Ukraine
Fläche 500 m²
Rent a ready-made restaurant 500 m2 in Odessa ist ein profitables Angebot für Investoren und…
$5,599
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Restaurant, Café 210 m² in Oblast Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 210 m²
Oblast Odessa, Ukraine
Fläche 210 m²
Miete!Der Fassadenraum ist 210 m2 - ideal für ein medizinisches Zentrum oder Zahnmedizin.Wir…
$2,351
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