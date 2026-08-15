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Gewerbeimmobilien in Odessa, Ukraine

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698 immobilienobjekte total found
Private Ownership in Odessa, Ukraine
Private Ownership
Odessa, Ukraine
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 8
Premium Multifunktional Gebäude zum Verkauf in Central Odesa, UkraineEine seltene Gelegenhei…
$9,00M
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Gewerbefläche 102 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 102 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 102 m²
12797 Ich werde einen Fassadenraum mit Reparaturen im Stadtzentrum an der Preobrazhenskaya S…
$300,000
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Gewerbefläche 90 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 90 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 90 m²
Die Facetten sind 124; trennen das Gebäude Es gibt einen Handelsraum, der ungefähr 90 m 2 vo…
$153,000
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Gewerbefläche 136 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 136 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 136 m²
21551. Fassaden zum Verkauf auf Cheryomushki. Gesamtfläche 136 qm. Eine moderne Renovierung …
$82,000
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Gewerbefläche 48 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 48 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 48 m²
38272
$25,800
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Produktion 15 000 m² in Odessa, Ukraine
Produktion 15 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 15 000 m²
Die Odega Industriesuite, die wirklich den "Start ohne langes Tanzen" -4 ha privates Industr…
$5,00M
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Büro 140 m² in Odessa, Ukraine
Büro 140 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 140 m²
27833. Ich verkaufe das Zimmer im Zentrum. Gesamtfläche von 140 qm. Geplant für 4 Zimmer. Ar…
$190,000
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Büro 368 m² in Odessa, Ukraine
Büro 368 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 368 m²
30939 ein Geschäftsgebäude werden in einem belebten Stadtzentrum auf der Malaya Arnautskaya …
$290,000
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Gewerbefläche 1 231 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 231 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 231 m²
1309. Ein Gebäude im Zentrum von Odessa auf der Straße wird zum Verkauf angeboten. Nezhinska…
$850,000
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Gewerbefläche 97 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 97 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 97 m²
38273
$51,600
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Gewerbefläche 430 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 430 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 430 m²
19198. Ein freistehendes Gebäude zum Verkauf im Bezirk Suvorovsky. Hauptgebäude 230 qm und e…
$210,000
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Hotel 250 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 250 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 250 m²
Nr. 3757. Wir bieten zum Verkauf ein operatives Business Hostel in der historischen Mitte de…
$250,000
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Gewerbefläche 18 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 18 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 18 m²
31233 Eine Wohnung wird im Stadtteil Malinovsky mit einem separaten Eingang verkauft, was es…
$10,800
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Gewerbefläche 1 160 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 160 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 160 m²
7493 Wir bieten ein Gebäude in der Nähe von Moldavanka in der Region des Transfiguration Par…
$610,000
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Gewerbefläche 720 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 720 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 720 m²
27663 Ich werde fertige Räumlichkeiten für einen Kindergarten/Schule und andere in der Malin…
$800,000
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Gewerbefläche 129 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 129 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 129 m²
26652. Verkauf von Geschäftsräumen in der Innenstadt. Gesamtfläche 129 qm. Es gibt einen vor…
$100,000
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Gewerbefläche 670 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 670 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 670 m²
9167. Wir bieten zum Verkauf ein freistehendes, 3-stöckiges Gebäude auf Levitan. Gesamtfläch…
$670,000
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Gewerbefläche 1 200 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 200 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 200 m²
Ich gebe Ihnen den Büroraum unter jeder Art von Aktivität. Die Gesamtfläche beträgt 1180 Met…
$300,000
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Gewerbefläche 1 317 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 317 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 317 m²
9120. Wir bieten für den Verkauf ein fertiges Geschäft in einem geschäftigen Ort von Odessa.…
$420,000
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Hotel 500 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 500 m²
9265. Im Herzen von Odessa, nur 2 Gehminuten von Deribasovskaya und Opernhaus, bieten wir Ih…
$550,000
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Gewerbefläche 455 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 455 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 455 m²
33389. Ich verkaufe das Gebäude auf dem Brunnen. Es befindet sich am Anfang von 8 Hektar. 2 …
$480,000
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Gewerbefläche 102 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 102 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 102 m²
28849. Gewerbeimmobilien zum Verkauf im Zentrum auf Polskaya. Gesamtfläche 102 m2. Moderne R…
$200,000
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Gewerbefläche 22 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 22 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 22 m²
20063 Geschäftsräume/Wohnung zum Verkauf in Malinovsky Bezirk. Gesamtfläche - 22.9 m2. Das H…
$16,000
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Gewerbefläche 1 350 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 350 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 350 m²
Nr. 3651. Wir bieten zum Verkauf ein freistehendes Gebäude in der Stadt auf der Straße. Agro…
$230,000
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Gewerbefläche 480 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 480 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 480 m²
Nr. 1321 Wir bieten Ihnen ein geräumiges Zimmer in der Jekaterininska Street zu verkaufen. D…
$800,000
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Gewerbefläche 1 500 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 500 m²
Die kommerziellste Verbindung von 1500 m 2 mit eigenem Territorium und einem Frachttransport…
$950,000
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Restaurant, Café 450 m² in Odessa, Ukraine
Restaurant, Café 450 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 450 m²
Zum Verkauf Zwei-Overkhov okrema Budivlya (kolish restaurant) mit beleuchtet Maidanchik ped …
$600,000
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Büro 1 021 m² in Odessa, Ukraine
Büro 1 021 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 021 m²
1231. Ich verkaufe das Büro auf der Straße. Kosmonauten / General Petrov. Fläche der Räumlic…
$1,000,000
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Gewerbefläche 903 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 903 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 903 m²
9097. Wir bieten zum Verkauf ein Zimmer in einem 5-stöckigen Haus auf dem Po. Kotowski. Gesa…
$1,13M
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Gewerbefläche 181 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 181 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 181 m²
Angenommen, ein Elite-Gebäude in einer der angesehensten Gegenden in Odessa, Arcadia. Es bef…
$370,000
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