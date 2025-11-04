Wohnung in einem Neubau Seba Central

Seba Central ist ein modernes Mixed-Use-Projekt im Istanbuler Stadtteil Kağıthane, das Wohnungen, Büroflächen und Einzelhandel in einem zeitgemäßen und durchdachten urbanen Konzept vereint.

Seba Central bietet funktionale Apartments, hochwertige Ausstattungen, eine hervorragende Verkehrsanbindung sowie die Nähe zu Geschäftsvierteln, Grünflächen und Uferpromenaden. Damit verbindet das Projekt hohen Wohnkomfort mit attraktivem Investitionspotenzial.

Die wichtigsten Vorteile von Seba Central: