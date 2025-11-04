Wohnung in einem Neubau Seba Central

Seba Central ist ein modernes Mixed-Use-Projekt im Istanbuler Stadtteil Kağıthane, das Wohnungen, Büroflächen und Einzelhandel in einem zeitgemäßen und durchdachten urbanen Konzept vereint.
Seba Central bietet funktionale Apartments, hochwertige Ausstattungen, eine hervorragende Verkehrsanbindung sowie die Nähe zu Geschäftsvierteln, Grünflächen und Uferpromenaden. Damit verbindet das Projekt hohen Wohnkomfort mit attraktivem Investitionspotenzial.
Die wichtigsten Vorteile von Seba Central:
Erstklassige Lage in Kağıthane auf der europäischen Seite Istanbuls.
Schnell wachsender zentraler Stadtteil mit hoher Nachfrage.
Hervorragende Anbindung an Metrolinien, Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen.
Mixed-Use-Konzept mit Wohn-, Büro- und Einzelhandelsflächen.
Moderne Architektur von einem renommierten Bauträger.
Effiziente Grundrisse mit optimaler Raumnutzung.
Nähe zu den Geschäftsvierteln Maslak, Levent und Şişli.
In unmittelbarer Nähe zu Universitäten, Krankenhäusern und Einkaufszentren.
Attraktive Lage am Fluss mit Grünanlagen und Spazierwegen.
Hohes Wertsteigerungs- und Investitionspotenzial.