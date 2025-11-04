Wohnung in einem Neubau Istova Green

Istova Green ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Kağıthane in Istanbul. Es umfasst 130 stilvolle Wohnungen, verteilt auf zwei 14-stöckige Wohntürme, und vereint Komfort, Funktionalität und intelligente Wohnlösungen.
Istova Green überzeugt durch seine hervorragende Lage mit direktem Zugang zu wichtigen Verkehrsverbindungen, Einkaufszentren, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Dank moderner Gemeinschaftseinrichtungen und großzügiger, landschaftlich gestalteter Grünflächen eignet sich das Projekt sowohl für Familien als auch für langfristige Investitionen.
10 Vorteile von Istova Green
Erstklassige Lage in Kağıthane, Istanbul
Hervorragende Anbindung an Autobahnen und öffentliche Verkehrsmittel
Auswahl an 1+1- und 2+1-Wohnungen
Hochwertige Bauqualität und erstklassige Ausstattungsstandards
Innenpool, Fitnesscenter, türkisches Hamam und Sauna
Freizeiteinrichtungen mit Kinoraum und Kinderspielzimmer
24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung
Großzügige, landschaftlich gestaltete Grünanlagen
Integriertes Smart-Home-System
Hohes Investitionspotenzial in einem dynamisch wachsenden Stadtteil