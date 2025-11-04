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Wohnung in einem Neubau Istova Green

Kagithane, Türkei
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$313,000
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ID: 38900
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kagithane

Über den Komplex

Istova Green ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Kağıthane in Istanbul. Es umfasst 130 stilvolle Wohnungen, verteilt auf zwei 14-stöckige Wohntürme, und vereint Komfort, Funktionalität und intelligente Wohnlösungen.

Istova Green überzeugt durch seine hervorragende Lage mit direktem Zugang zu wichtigen Verkehrsverbindungen, Einkaufszentren, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Dank moderner Gemeinschaftseinrichtungen und großzügiger, landschaftlich gestalteter Grünflächen eignet sich das Projekt sowohl für Familien als auch für langfristige Investitionen.

10 Vorteile von Istova Green

  • Erstklassige Lage in Kağıthane, Istanbul

  • Hervorragende Anbindung an Autobahnen und öffentliche Verkehrsmittel

  • Auswahl an 1+1- und 2+1-Wohnungen

  • Hochwertige Bauqualität und erstklassige Ausstattungsstandards

  • Innenpool, Fitnesscenter, türkisches Hamam und Sauna

  • Freizeiteinrichtungen mit Kinoraum und Kinderspielzimmer

  • 24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

  • Großzügige, landschaftlich gestaltete Grünanlagen

  • Integriertes Smart-Home-System

  • Hohes Investitionspotenzial in einem dynamisch wachsenden Stadtteil

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Kagithane, Türkei
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Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
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Transport
Freizeit

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