Wohnung in einem Neubau PERON ISTANBUL

PERON ISTANBUL ist ein hochwertiges Familienwohnprojekt im Stadtteil Kartal in Istanbul, nur 300 Meter von der Küste entfernt. Die Wohnanlage bietet einen beeindruckenden Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln. Das Projekt vereint moderne Architektur, weitläufige Grünflächen und eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung – die Marmaray-Station befindet sich nur 50 Meter entfernt.

PERON ISTANBUL wurde speziell für Familien und langfristige Investitionen konzipiert. Es bietet großzügige Wohnungen mit den Grundrissen 2+1, 3+1 und 4+1, ausgestattet mit hochwertigen Materialien und luxuriösen Einbaugeräten. Das Projekt verfügt über ein hohes Wertsteigerungspotenzial und eignet sich sowohl für die türkische Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition als auch für eine Aufenthaltsgenehmigung aufgrund von Immobilienbesitz.

Projektmerkmale

Erstklassige Küstenlage – nur 300 Meter vom Meer entfernt

Panoramablick – die meisten Wohnungen bieten einen Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln

Familienorientiertes Wohnkonzept – keine kleinen Wohneinheiten, wodurch ein ruhiges und angenehmes Wohnumfeld entsteht

Hervorragende Verkehrsanbindung – die Marmaray-Station ist nur wenige Schritte entfernt

Luxuriöse Innenausstattung – hochwertige Materialien und moderne Einbaugeräte

23.000 m² begrünte und landschaftlich gestaltete Freiflächen

Umfangreiche Freizeiteinrichtungen – Swimmingpools, Spa, Fitnesscenter und Sportplätze

Große Parkkapazität – Stellplätze für 1.245 Fahrzeuge

Erdbebensichere Bauweise , zertifiziert von führenden Universitäten

Flexible Zahlungspläne mit Ratenzahlung in Türkischen Lira

Warum in PERON ISTANBUL investieren?