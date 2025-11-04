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Wohnung in einem Neubau PERON ISTANBUL

Kartal, Türkei
von
$565,000
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ID: 38899
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kartal

Über den Komplex

PERON ISTANBUL ist ein hochwertiges Familienwohnprojekt im Stadtteil Kartal in Istanbul, nur 300 Meter von der Küste entfernt. Die Wohnanlage bietet einen beeindruckenden Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln. Das Projekt vereint moderne Architektur, weitläufige Grünflächen und eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung – die Marmaray-Station befindet sich nur 50 Meter entfernt.

PERON ISTANBUL wurde speziell für Familien und langfristige Investitionen konzipiert. Es bietet großzügige Wohnungen mit den Grundrissen 2+1, 3+1 und 4+1, ausgestattet mit hochwertigen Materialien und luxuriösen Einbaugeräten. Das Projekt verfügt über ein hohes Wertsteigerungspotenzial und eignet sich sowohl für die türkische Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition als auch für eine Aufenthaltsgenehmigung aufgrund von Immobilienbesitz.

Projektmerkmale

  • Erstklassige Küstenlage – nur 300 Meter vom Meer entfernt

  • Panoramablick – die meisten Wohnungen bieten einen Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln

  • Familienorientiertes Wohnkonzept – keine kleinen Wohneinheiten, wodurch ein ruhiges und angenehmes Wohnumfeld entsteht

  • Hervorragende Verkehrsanbindung – die Marmaray-Station ist nur wenige Schritte entfernt

  • Luxuriöse Innenausstattung – hochwertige Materialien und moderne Einbaugeräte

  • 23.000 m² begrünte und landschaftlich gestaltete Freiflächen

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen – Swimmingpools, Spa, Fitnesscenter und Sportplätze

  • Große Parkkapazität – Stellplätze für 1.245 Fahrzeuge

  • Erdbebensichere Bauweise, zertifiziert von führenden Universitäten

  • Flexible Zahlungspläne mit Ratenzahlung in Türkischen Lira

Warum in PERON ISTANBUL investieren?

  • Attraktive Investitionsmöglichkeit in der schnell wachsenden Küstenregion Kartal mit hohem Wertsteigerungspotenzial

  • Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen

  • Ebenfalls geeignet für die Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung in der Türkei auf Grundlage des Immobilienerwerbs

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Kartal, Türkei
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Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

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