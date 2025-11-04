Wohnung in einem Neubau PERON ISTANBUL

PERON ISTANBUL ist ein hochwertiges Familienwohnprojekt im Stadtteil Kartal in Istanbul, nur 300 Meter von der Küste entfernt. Die Wohnanlage bietet einen beeindruckenden Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln. Das Projekt vereint moderne Architektur, weitläufige Grünflächen und eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung – die Marmaray-Station befindet sich nur 50 Meter entfernt.
PERON ISTANBUL wurde speziell für Familien und langfristige Investitionen konzipiert. Es bietet großzügige Wohnungen mit den Grundrissen 2+1, 3+1 und 4+1, ausgestattet mit hochwertigen Materialien und luxuriösen Einbaugeräten. Das Projekt verfügt über ein hohes Wertsteigerungspotenzial und eignet sich sowohl für die türkische Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition als auch für eine Aufenthaltsgenehmigung aufgrund von Immobilienbesitz.
Projektmerkmale
Erstklassige Küstenlage – nur 300 Meter vom Meer entfernt
Panoramablick – die meisten Wohnungen bieten einen Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln
Familienorientiertes Wohnkonzept – keine kleinen Wohneinheiten, wodurch ein ruhiges und angenehmes Wohnumfeld entsteht
Hervorragende Verkehrsanbindung – die Marmaray-Station ist nur wenige Schritte entfernt
Luxuriöse Innenausstattung – hochwertige Materialien und moderne Einbaugeräte
23.000 m² begrünte und landschaftlich gestaltete Freiflächen
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen – Swimmingpools, Spa, Fitnesscenter und Sportplätze
Große Parkkapazität – Stellplätze für 1.245 Fahrzeuge
Erdbebensichere Bauweise, zertifiziert von führenden Universitäten
Flexible Zahlungspläne mit Ratenzahlung in Türkischen Lira
Warum in PERON ISTANBUL investieren?
Attraktive Investitionsmöglichkeit in der schnell wachsenden Küstenregion Kartal mit hohem Wertsteigerungspotenzial
Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen
Ebenfalls geeignet für die Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung in der Türkei auf Grundlage des Immobilienerwerbs