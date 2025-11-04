Wohnung in einem Neubau Kuleli Evleri La Marin

Kuleli Evleri La Marin ist ein hochwertiges Wohnprojekt im Stadtteil Beylikdüzü auf der europäischen Seite Istanbuls. Die Anlage zeichnet sich durch moderne Architektur, großzügige Wohnflächen und ein Wohnkonzept aus, das Luxus, Komfort und Lebensqualität miteinander verbindet.

Rund 60 % der Gesamtfläche des Kuleli Evleri La Marin-Projekts bestehen aus weitläufigen Grünanlagen, die den Bewohnern eine ruhige und naturnahe Umgebung bieten. Das Projekt umfasst verschiedene Wohnungsvarianten, darunter 4+1-Wohnungen und Maisonettewohnungen, mit Wohnflächen von 211 m² bis 397 m². Damit ist es die ideale Wahl für Familien, die Wert auf Privatsphäre, Großzügigkeit und Komfort legen.

Die 10 wichtigsten Vorteile des Projekts Kuleli Evleri La Marin: