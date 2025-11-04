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Wohnung in einem Neubau Kuleli Evleri La Marin

Beylikduzu, Türkei
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ID: 38858
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Beylikduzu

Über den Komplex

Kuleli Evleri La Marin ist ein hochwertiges Wohnprojekt im Stadtteil Beylikdüzü auf der europäischen Seite Istanbuls. Die Anlage zeichnet sich durch moderne Architektur, großzügige Wohnflächen und ein Wohnkonzept aus, das Luxus, Komfort und Lebensqualität miteinander verbindet.

Rund 60 % der Gesamtfläche des Kuleli Evleri La Marin-Projekts bestehen aus weitläufigen Grünanlagen, die den Bewohnern eine ruhige und naturnahe Umgebung bieten. Das Projekt umfasst verschiedene Wohnungsvarianten, darunter 4+1-Wohnungen und Maisonettewohnungen, mit Wohnflächen von 211 m² bis 397 m². Damit ist es die ideale Wahl für Familien, die Wert auf Privatsphäre, Großzügigkeit und Komfort legen.

Die 10 wichtigsten Vorteile des Projekts Kuleli Evleri La Marin:

  • Exklusive horizontale Architektur mit großzügigen Balkonen und Terrassen für mehr Privatsphäre.

  • Geräumige, moderne Wohnungen mit hochwertiger Schallisolierung.

  • Umfassende Freizeiteinrichtungen, darunter Sportplätze, ein Hallenbad, ein Fitnesscenter, eine Sauna und Dampfbäder.

  • Strategische Lage in unmittelbarer Nähe zur West Istanbul Marina und zahlreichen Freizeitangeboten am Wasser.

  • Hervorragende Verkehrsanbindung: nur 5 Minuten zum Metrobus und 3 Minuten zur TEM-Autobahn.

  • Nähe zu renommierten Schulen, Universitäten und Krankenhäusern.

  • Großzügige Grünflächen mit 4.000 m² Garten- und Landschaftsbereichen.

  • Überdachte Stellplätze für jede Wohnung sowie Notstromgeneratoren zur Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung.

  • 24/7-Sicherheits- und Überwachungssystem mit professionellem Wachdienst.

  • Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft und somit eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Beylikduzu, Türkei
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