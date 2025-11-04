Wohnung in einem Neubau Marinada Residence Ataköy

Ataköy Marinada Residence ist ein ultra-luxuriöses Wohnprojekt direkt am Wasser im Stadtteil Bakırköy und bietet exklusive Immobilien unmittelbar an der Ataköy Marina. Das Projekt umfasst lediglich 72 exklusive Residenzen, die vom renommierten Architekturbüro Tabanlıoğlu Mimarlık entworfen wurden und einen beeindruckenden Panoramablick auf das Marmarameer bieten.

Ataköy Marinada Residence vereint exklusives Wohnen an der Küste mit einem hohen Investitionspotenzial auf dem Luxusimmobilienmarkt Istanbuls. Das Projekt eignet sich sowohl für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft als auch für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis durch Immobilieninvestition und bietet hervorragende Möglichkeiten für Mieteinnahmen sowie eine langfristige Wertsteigerung.

Projektvorteile

Direkte Lage an der Marina: Einzigartige Ausblicke auf das Meer und die Yachten.

Nur 72 Residenzen: Exklusives Boutique-Wohnkonzept mit höchster Privatsphäre.

Prestigeträchtige Architektur: Entworfen von Tabanlıoğlu Mimarlık .

Smart-Home-Systeme: Modernste Technologie für höchsten Wohnkomfort.

Hotelähnliche Dienstleistungen: Premium-Service auf Fünf-Sterne-Niveau.

Hallenbad: Ganzjähriger Komfort und Entspannung.

Private Parkplätze: Sichere und komfortable Stellplätze für Bewohner.

Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Moderne Infrastruktur für E-Mobilität.

Wassertaxi-Anbindung: Schnelle und komfortable Verkehrsanbindung über den Seeweg.

24/7-Sicherheitsdienst: Rund-um-die-Uhr-Überwachung und höchstes Sicherheitsniveau.

Warum in dieses Projekt investieren?

Ataköy Marinada Residence zählt zu den wenigen ultra-luxuriösen Marina-Projekten in Istanbul und bietet hervorragendes Potenzial für eine langfristige Wertsteigerung. Die exklusive Lage und die begrenzte Anzahl an Residenzen machen das Projekt besonders attraktiv für anspruchsvolle Investoren.

Dieses Projekt eignet sich für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition.

Das Projekt ist außerdem für den Erhalt einer türkischen Aufenthaltserlaubnis auf Grundlage einer Immobilieninvestition geeignet.