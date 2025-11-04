  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bakırköy
  4. Wohnung in einem Neubau Marinada Residence Ataköy

Wohnung in einem Neubau Marinada Residence Ataköy

Bakırköy, Türkei
Preis auf Anfrage
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38230
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Bakırköy

Über den Komplex

Ataköy Marinada Residence ist ein ultra-luxuriöses Wohnprojekt direkt am Wasser im Stadtteil Bakırköy und bietet exklusive Immobilien unmittelbar an der Ataköy Marina. Das Projekt umfasst lediglich 72 exklusive Residenzen, die vom renommierten Architekturbüro Tabanlıoğlu Mimarlık entworfen wurden und einen beeindruckenden Panoramablick auf das Marmarameer bieten.

Ataköy Marinada Residence vereint exklusives Wohnen an der Küste mit einem hohen Investitionspotenzial auf dem Luxusimmobilienmarkt Istanbuls. Das Projekt eignet sich sowohl für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft als auch für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis durch Immobilieninvestition und bietet hervorragende Möglichkeiten für Mieteinnahmen sowie eine langfristige Wertsteigerung.

Projektvorteile

  • Direkte Lage an der Marina: Einzigartige Ausblicke auf das Meer und die Yachten.

  • Nur 72 Residenzen: Exklusives Boutique-Wohnkonzept mit höchster Privatsphäre.

  • Prestigeträchtige Architektur: Entworfen von Tabanlıoğlu Mimarlık.

  • Smart-Home-Systeme: Modernste Technologie für höchsten Wohnkomfort.

  • Hotelähnliche Dienstleistungen: Premium-Service auf Fünf-Sterne-Niveau.

  • Hallenbad: Ganzjähriger Komfort und Entspannung.

  • Private Parkplätze: Sichere und komfortable Stellplätze für Bewohner.

  • Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Moderne Infrastruktur für E-Mobilität.

  • Wassertaxi-Anbindung: Schnelle und komfortable Verkehrsanbindung über den Seeweg.

  • 24/7-Sicherheitsdienst: Rund-um-die-Uhr-Überwachung und höchstes Sicherheitsniveau.

Warum in dieses Projekt investieren?

Ataköy Marinada Residence zählt zu den wenigen ultra-luxuriösen Marina-Projekten in Istanbul und bietet hervorragendes Potenzial für eine langfristige Wertsteigerung. Die exklusive Lage und die begrenzte Anzahl an Residenzen machen das Projekt besonders attraktiv für anspruchsvolle Investoren.

Dieses Projekt eignet sich für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition.

Das Projekt ist außerdem für den Erhalt einer türkischen Aufenthaltserlaubnis auf Grundlage einer Immobilieninvestition geeignet.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Bakırköy, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Gazipasa, Türkei
von
$163,134
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$150,317
Wohnanlage New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$221,396
Wohnanlage Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Türkei
von
$137,330
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,17M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Marinada Residence Ataköy
Bakırköy, Türkei
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Alle anzeigen Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
97 Opet, Türkei
von
$926,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Elite-Investitionsprojekt in Maslak, dem Zentrum von Wirtschaft und Leben in Istanbul. Auf der einen Seite des Projekts befindet sich der Wald von Belgrad und auf der anderen Seite das Einkaufszentrum Vadi Istanbul, das alle Möglichkeiten der Stadt vom Einkaufen bis zum Entertainment her…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,59M
Wir bieten Villen mit großen Gärten und Panoramablick auf den See und das Meer.Es ist möglich, einen Pool zu bauen.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, Hallen- und Außenpools, Cafés und Restaurants, einen Fitnessraum, Sportplätze und Kinderspielplätze.Ausstattung und Ausstattung i…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$200,118
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen