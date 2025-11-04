Wohnung in einem Neubau Golden Palace Halic

Erstklassige Lage in Beyoğlu mit Panoramablick auf das Goldene Horn

Golden Palace Halic befindet sich im Herzen von Beyoğlu, einem der lebendigsten und historisch bedeutendsten Stadtteile Istanbuls. Das Projekt bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf das Goldene Horn und verbindet urbanes Wohnen im Stadtzentrum mit einer einzigartigen Uferlage. Die Nähe zum Taksim-Platz, zur İstiklal-Straße sowie zu den wichtigsten kulturellen Sehenswürdigkeiten macht das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv und sorgt für eine dauerhaft hohe Nachfrage.

Boutique-Wohnen mit Hotelkomfort

Als exklusives Boutique-Wohnprojekt mit niedriger Bebauung bietet Golden Palace Halic nur eine begrenzte Anzahl an Apartments und gewährleistet dadurch ein hohes Maß an Privatsphäre und Exklusivität. Das Hotelkonzept spiegelt sich in stilvollen Innenräumen, Smart-Home-Systemen, Fußbodenheizung, Klimaanlage und moderner Gebäudeautomation wider. Den Bewohnern stehen zahlreiche Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Fitnessstudio, liebevoll gestaltete Gemeinschaftsgärten, private Parkplätze sowie ein 24/7-Sicherheitsdienst mit ständigem Personal.

Hohe Mietrendite und Attraktivität für Kurzzeitvermietungen

Golden Palace Halic bietet hervorragendes Investitionspotenzial, insbesondere für Kurzzeitvermietungen und Airbnb-Konzepte. Die zentrale Lage, der Panoramablick auf das Goldene Horn sowie die fußläufige Erreichbarkeit von Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen Attraktionen machen das Projekt besonders attraktiv für Touristen und Geschäftsreisende. Das Boutique-Konzept und die hochwertige Positionierung unterstützen eine hohe Auslastung und stabile Mieteinnahmen in einer der dynamischsten Stadtlagen Istanbuls.

Projektübersicht

Golden Palace Halic ist ein Boutique-Wohnprojekt in Beyoğlu, Istanbul, das moderne Apartments in einem niedriggeschossigen Gebäude mit Panoramablick auf das Goldene Horn und einem stilvollen Hotelkonzept bietet.

Durch die Kombination aus Smart-Home-Technologie, Fitness- und Grünanlagen, 24/7-Sicherheitsservice sowie der Nähe zum Taksim-Platz, zur İstiklal-Straße und zu den wichtigsten Verkehrsanbindungen eignet sich Golden Palace Halic ideal sowohl zum Wohnen als auch als renditestarke Investition für Kurzzeitvermietungen.

10 Besondere Vorteile von Golden Palace Halic