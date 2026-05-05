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Penthäuser in Vereinigte Staaten von Amerika

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New York
35
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35 immobilienobjekte total found
Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Komplett renoviertes 118 qm Penthouse mit Panoramablick, in der Nähe von Mijas Golf Erleben…
$641,268
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Luxus Penthouse mit Meerblick, Golf und La Concha Blicke – Jardines de Nueva Andalucía Entd…
$1,05M
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Geräumiges Penthouse direkt neben dem Strand im Gebäude River Playa, an der Grenze zwischen …
$882,479
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AdriastarAdriastar
Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stunning Penthouse in Calahonda mit unübertroffenen Ansichten Entdecken Sie Ihr Traumhaus in…
$341,225
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Helles Duplex Penthouse mit Panoramablick in Los Pacos! Willkommen in diesem Anwesen im vie…
$488,305
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Beeindruckendes Duplex Penthouse am Strand mit Touristenlizenz, Mietgeschichte und großem Po…
$552,902
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Melrose VillasMelrose Villas
Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Fantastische 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer Penthouse nur 11 Minuten zu Fuß zum Strand La Cala.…
$500,071
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Wir präsentieren dieses wunderbare neue Penthouse auf dem Markt mit spektakulärem Panoramabl…
$810,704
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
SECOND LINE BEACH. Dies ist eine schöne 2-Zimmer-Penthouse-Wohnung mit fantastischem Pool, G…
$617,735
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
Duplex Penthouse mit offenen Ansichten in Lomas de Torreblanca Entdecken Sie dieses fantast…
$469,479
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
***Fantastic 3-Schlafzimmer Duplex Nur Schritte vom Strand*** Dieses fantastische 3-Schlafzi…
$382,407
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Charmantes Penthouse in der Altstadt – Top-Qualität mit atemberaubenden Ansichten! Willkomm…
$410,647
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Dies ist eine begehrte gated Gemeinde in Casares Costa, wo atemberaubende Meerblick und ruhi…
$410,647
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
***Immaculate 3-Schlafzimmer Duplex Penthouse mit atemberaubender Aussicht auf die Küste****…
$347,108
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Kürzlich reduziert auf 620.000 € für einen schnellen Verkauf Atemberaubendes Penthouse mit a…
$729,516
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Willkommen in der Heimat Ihrer Träume! Diese spektakuläre Wohnung zum Verkauf befindet sich …
$929,544
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Willkommen in diesem wunderschön renovierten Penthouse im begehrten Los Prados del Golf Komp…
$582,436
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Fantastisches Penthouse in Carvajal, Fuengirola, Costa del Sol Das Penthouse hat alles. Nur …
$1,05M
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Exklusives Renoviertes Penthouse am Meer im Herzen von Fuengirola Wir freuen uns, dieses sp…
$617,735
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stunning Beachfront Penthouse Duplex in Playa Real, Marbesa, Marbella Stellen Sie sich vor,…
$641,268
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Duplex Penthouse zu verkaufen in Nueva Torrequebrada, Benalmadena Costa. Duplex Penthouse z…
$541,254
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Erster Stock NO Lift. Einfach von 489.000 auf 458.000 für einen schnellen Verkauf reduziert.…
$538,900
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Entdecken Sie dieses außergewöhnliche Eck Penthouse in der schönen Gegend von La Paloma mit …
$500,071
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Dieses stilvolle Penthouse befindet sich im Zentrum von Nueva Andalucía, nur wenige Gehminut…
$794,231
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Eine seltene Gelegenheit, ein 3 Schlafzimmer / 3 Badezimmer South West mit Duplex-Wohnung in…
$500,071
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause im Herzen von Fuengirola! Dieses atemberaubende 90 m2 Pentha…
$388,173
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stunning Penthouse in Benalmádena - In der Urbanisation in der Torrequebrada Gegend von Bena…
$1,05M
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Exklusives Penthouse mit Panoramablick auf das Meer, nur 100 m vom Strand entfernt. Wir präs…
$563,610
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Schönes, zwei Schlafzimmer südöstlich gegenüber Penthouse in der gated Gemeinde Bel Air Gard…
$382,407
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Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Entdecken Sie dieses exquisite Duplex-Penthouse in einer charmanten, weiß-gewaschenen andalu…
$617,735
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