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Wohnungen am Meer in Vereinigte Staaten von Amerika

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New York
858
Florida
123
Miami
102
Haines City
12
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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Diese moderne Zwei-Zimmer-Wohnung in Bečići bietet die perfekte Mischung aus Komfort, Komfor…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Fläche 87 m²
Diese herrliche Wohnung befindet sich in einem kleinen Fischerdorf in der Nähe von Budva nam…
$305,926
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Dieses luxuriöse Apartment mit 1 Schlafzimmer bietet eine seltene Möglichkeit, Immobilien in…
$388,291
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AdriastarAdriastar
Wohnung 3 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Diese helle Wohnung befindet sich im ersten Stock des Gebäudes und hat eine Fläche von 75m2.…
$229,444
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Wir präsentieren für die langfristige Zeit eine luxuriös eingerichtete und moderne Wohnung i…
$2,589
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Wir präsentieren Ihnen ein luxuriöses Wohnhaus, das sich in Donja Lastva befindet, am nördli…
$1,15M
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GrekodomGrekodom

Eigenschaftstypen in Vereinigte Staaten von Amerika

penthäuser
condos
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Vereinigte Staaten von Amerika

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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