Wohnung in einem Neubau Akzerva Topkapi 29

Akzerva Topkapi 29 verkörpert modernes Wohnen auf höchstem Niveau im Herzen Istanbuls. Dank seiner erstklassigen Lage im historischen Stadtteil Topkapı bietet das Projekt eine einzigartige Kombination aus urbanem Leben, Komfort und Wertbeständigkeit.
Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgemäße Architektur aus, die natürliche Elemente harmonisch mit moderner Infrastruktur verbindet. Die hochwertig ausgestatteten Wohnungen bieten großzügige Wohnräume für unterschiedliche Lebensstile. Ob als dauerhafter Wohnsitz oder als Kapitalanlage – Akzerva Topkapi 29 schafft ein exklusives Wohnumfeld mit hervorragender Anbindung an das Verkehrsnetz und allen wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens.
Projektmerkmale:
Erstklassige Lage in unmittelbarer Nähe zur Autobahn E5, mit schneller Anbindung an alle Stadtteile Istanbuls.
Hervorragende Verkehrsanbindung durch die Nähe zu Metrobus und Straßenbahn.
Moderne Architektur mit großzügigen und funktionalen Wohnkonzepten.
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen, darunter ein olympisches Schwimmbad, eine Sauna und Dampfbäder.
Mehr als 1.441 Wohnungen in verschiedenen Grundrissen für unterschiedliche Wohnbedürfnisse.
Naturverbundene Ausblicke dank großzügiger Balkone und hängender Gärten.
In der Nähe bedeutender Sehenswürdigkeiten, darunter der Topkapı-Palast und das Museum Panorama 1453.
Hohes Investitionspotenzial aufgrund der zentralen Lage.
Modernes Sicherheitssystem mit 24/7-Videoüberwachung.
Internationale Umweltzertifizierungen, die Nachhaltigkeit, Bauqualität und eine hohe Lebensqualität gewährleisten.