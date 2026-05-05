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Langfristige Miete von Villen in Vereinigte Staaten von Amerika

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Florida
15
Miami
15
15 immobilienobjekte total found
Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Ein geräumiges und funktionelles Familienhaus ist zu vermieten am Anfang von Donja Gorica, i…
$1,765
pro Monat
MwSt.
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
5 Schlafzimmer Großes Badezimmer Kleine Toilette Wohnzimmer, Küche und Essbereich Überdachte…
$1,059
pro Monat
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2-Zimmer-Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
2-Zimmer-Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Stari Aerodrom, Podgorica 📍 Standort: Vojislava Grujića 2A🏠 Größe: 500 m2, 2 Wohnzimmer, 5 S…
$4,118
pro Monat
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Ein schönes, neu gebautes Penthouse von 140 m2 ist zu vermieten, mit 4 geräumigen Terrassen …
$1,412
pro Monat
MwSt.
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
$3,059
pro Monat
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Ein großes, familienfreundliches Haus, sehr bedingt. Im Erdgeschoss separate ein Schlafzimme…
$1,294
pro Monat
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Zur Miete: eine exklusive Villa mit einem privaten Pool in Markovići, nur 4 km von Budva ent…
$3,530
pro Monat
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6-Zimmer-Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
6-Zimmer-Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
$1,765
pro Monat
MwSt.
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
$529
pro Monat
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Ein modernes Luxushaus von 320 m2 mit Terrassen und Keller ist in Gornja Gorica, Rusa Radulo…
$2,353
pro Monat
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 370 m²
Ein Haus mit einer Fläche von 370m2, auf einem 1700m2 Grundstück, in Zabjelo, mit 6 Schlafzi…
$3,295
pro Monat
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Erleben Sie Eleganz und Komfort in einem der exklusivsten Viertel von Podgorica – Gorica C, …
$5,295
pro Monat
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Diese außergewöhnliche Luxusvilla liegt in einer der angesehensten und wünschenswerten Wohng…
$2,942
pro Monat
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Ein Haus von 240m2 ist zu vermieten auf einem 650m2 Grundstück in der Donja Gorica Nachbarsc…
$1,765
pro Monat
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
✨ Teil eines Hauses zu vermieten – Prime Location Near City Kvart ✨ Ein gepflegter und komfo…
$800
pro Monat
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