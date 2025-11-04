Wohnung in einem Neubau Tane Koru

Tane Koru ist ein modernes Wohnprojekt in Kayaşehir, Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Es bietet eine niedrige, horizontale Bauweise, großzügige Grünflächen und intelligente Smart-Home-Systeme in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile.

Tane Koru verbindet familienfreundliches Wohnen, moderne Wellness-Einrichtungen und eine hervorragende Verkehrsanbindung und ermöglicht so einen ruhigen Lebensstil in der Nähe von U-Bahn-Linien, Autobahnen und dem Istanbuler Flughafen.

10 Vorteile von Tane Koru: