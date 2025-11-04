  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Basaksehir
  4. Wohnung in einem Neubau Tane Koru

Wohnung in einem Neubau Tane Koru

Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38198
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir

Über den Komplex

Tane Koru ist ein modernes Wohnprojekt in Kayaşehir, Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Es bietet eine niedrige, horizontale Bauweise, großzügige Grünflächen und intelligente Smart-Home-Systeme in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile.

Tane Koru verbindet familienfreundliches Wohnen, moderne Wellness-Einrichtungen und eine hervorragende Verkehrsanbindung und ermöglicht so einen ruhigen Lebensstil in der Nähe von U-Bahn-Linien, Autobahnen und dem Istanbuler Flughafen.

10 Vorteile von Tane Koru:

  1. Erstklassige Lage in Başakşehir (Kayaşehir) auf der europäischen Seite Istanbuls.

  2. In der Nähe von U-Bahn-Stationen, Autobahnen, Schulen und Einkaufszentren.

  3. Niedrige, horizontale Architektur mit einem hohen Maß an Privatsphäre.

  4. Nur zwei Wohnungen pro Etage in insgesamt 10 Wohngebäuden.

  5. Großzügige 2+1- und 3+1-Wohnungen mit Balkonen.

  6. 75 % des Grundstücks sind als Grün- und Landschaftsflächen gestaltet.

  7. Smart-Home-Technologie mit Fernsteuerungsfunktionen für mehr Komfort.

  8. Wellnessbereich mit türkischem Bad (Hamam), Sauna, Dampfbad und Fitnessstudio.

  9. Sichere und familienfreundliche Wohnanlage mit Spielbereichen für Kinder.

  10. Hohes Investitions- und Vermietungspotenzial in einer dynamisch wachsenden Lage.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Basaksehir, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Kargıcak, Türkei
von
$255,820
Wohnviertel A project with an incredibly convenient location
Alanya, Türkei
von
$105,705
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Türkei
von
$171,291
Wohnanlage Lifecity Complex
Didim, Türkei
von
$125,540
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$221,849
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Tane Koru
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Wohnviertel Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Wohnviertel Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Wohnviertel Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Wohnviertel Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Alle anzeigen Wohnviertel Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Wohnviertel Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Kargıcak, Türkei
von
$198,598
-Dieses Luxus-Penthouse, das in Alanya, Kargıcak, zum Verkauf angeboten wird, garantiert eine entspannte Zeit für Ihr Ferienhaus. Der Komplex befindet sich in der ruhigen und schönen Gegend. Kargicak liegt nur 25 km vom internationalen Flughafen Gazipaşa-Alanya entfernt und ist eine beliebte…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Menemen, Türkei
von
$176,609
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Kontakt für weitere Details.
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!
Wohnanlage Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!
Wohnanlage Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!
Wohnanlage Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!
Wohnanlage Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!
Wohnanlage Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!
Ümraniye, Türkei
von
$340,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Pre-Launch!Wir akzeptieren jetzt Reservierungen!Buchen Sie Ihre Wohnung zu Startpreisen vor dem offiziellen Verkaufsstart!Avrupa Residence Oryapark bietet einen modernen Lebensstil, Investitionen und Geschäft in einem Komplex.Das Projekt befindet sich im Bezirk Ümraniye, nur wenige Minuten v…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen