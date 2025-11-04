Wohnung in einem Neubau Tane Koru

Tane Koru ist ein modernes Wohnprojekt in Kayaşehir, Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Es bietet eine niedrige, horizontale Bauweise, großzügige Grünflächen und intelligente Smart-Home-Systeme in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile.
Tane Koru verbindet familienfreundliches Wohnen, moderne Wellness-Einrichtungen und eine hervorragende Verkehrsanbindung und ermöglicht so einen ruhigen Lebensstil in der Nähe von U-Bahn-Linien, Autobahnen und dem Istanbuler Flughafen.
10 Vorteile von Tane Koru:
Erstklassige Lage in Başakşehir (Kayaşehir) auf der europäischen Seite Istanbuls.
In der Nähe von U-Bahn-Stationen, Autobahnen, Schulen und Einkaufszentren.
Niedrige, horizontale Architektur mit einem hohen Maß an Privatsphäre.
Nur zwei Wohnungen pro Etage in insgesamt 10 Wohngebäuden.
Großzügige 2+1- und 3+1-Wohnungen mit Balkonen.
75 % des Grundstücks sind als Grün- und Landschaftsflächen gestaltet.
Smart-Home-Technologie mit Fernsteuerungsfunktionen für mehr Komfort.
Wellnessbereich mit türkischem Bad (Hamam), Sauna, Dampfbad und Fitnessstudio.
Sichere und familienfreundliche Wohnanlage mit Spielbereichen für Kinder.
Hohes Investitions- und Vermietungspotenzial in einer dynamisch wachsenden Lage.