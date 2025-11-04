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Wohnung in einem Neubau Pelit Levent

Kagithane, Türkei
von
$224,000
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ID: 38902
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kagithane
  • Metro
    Gayrettepe (~ 1000 m)
  • Metro
    Levent (~ 900 m)

Über den Komplex

Pelit Levent ist ein prestigeträchtiges Mixed-Use-Projekt im Stadtteil Levent–Kağıthane in Istanbul. Es vereint Wohnen, Gewerbeflächen und moderne Lifestyle-Angebote in einem architektonisch anspruchsvollen Konzept. Dank seiner zentralen Lage bietet das Projekt ein exklusives urbanes Wohn- und Arbeitsumfeld im Herzen des Geschäftsviertels von Istanbul.

Pelit Levent bietet luxuriöse Wohnungen mit Smart-Home-Systemen und beeindruckendem Stadtblick. Das Projekt richtet sich an Berufstätige, Familien und Investoren, die Wert auf Komfort, optimale Verkehrsanbindung und ein hohes Wertsteigerungspotenzial legen.

10 Vorteile von Pelit Levent

  • Erstklassige Lage in der Nähe der Büyükdere Avenue (Büyükdere Caddesi)

  • Elegante, moderne Architektur

  • Mixed-Use-Konzept mit Wohn-, Geschäfts- und Lifestyle-Bereichen

  • Großzügige Luxuswohnungen

  • Hohes Investitions- und Wertsteigerungspotenzial

  • Gemeinschaftsbereiche mit Cafés, Fitnesscenter und begrünten Gartenanlagen

  • Integrierte Smart-Home-Technologie

  • Hervorragende Verkehrsanbindung

  • Entwickelt von der renommierten Pelit Group

  • Panoramablick auf die Skyline von Istanbul

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Kagithane, Türkei
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Finanzen

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