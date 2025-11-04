Wohnung in einem Neubau Pelit Levent

Pelit Levent ist ein prestigeträchtiges Mixed-Use-Projekt im Stadtteil Levent–Kağıthane in Istanbul. Es vereint Wohnen, Gewerbeflächen und moderne Lifestyle-Angebote in einem architektonisch anspruchsvollen Konzept. Dank seiner zentralen Lage bietet das Projekt ein exklusives urbanes Wohn- und Arbeitsumfeld im Herzen des Geschäftsviertels von Istanbul.
Pelit Levent bietet luxuriöse Wohnungen mit Smart-Home-Systemen und beeindruckendem Stadtblick. Das Projekt richtet sich an Berufstätige, Familien und Investoren, die Wert auf Komfort, optimale Verkehrsanbindung und ein hohes Wertsteigerungspotenzial legen.
10 Vorteile von Pelit Levent
Erstklassige Lage in der Nähe der Büyükdere Avenue (Büyükdere Caddesi)
Elegante, moderne Architektur
Mixed-Use-Konzept mit Wohn-, Geschäfts- und Lifestyle-Bereichen
Großzügige Luxuswohnungen
Hohes Investitions- und Wertsteigerungspotenzial
Gemeinschaftsbereiche mit Cafés, Fitnesscenter und begrünten Gartenanlagen
Integrierte Smart-Home-Technologie
Hervorragende Verkehrsanbindung
Entwickelt von der renommierten Pelit Group
Panoramablick auf die Skyline von Istanbul