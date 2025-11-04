  1. Realting.com
  4. Villa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)

EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)

Dosemealti, Türkei
Preis auf Anfrage
;
39 1
ID: 33190
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.01.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Dosemealti

Objekteigenschaften

Objektdaten

    Klasse
    Premiumklasse
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Entdecken Sie einen renommierten Villa-Lifestyle in der Natur, entworfen für Komfort, Technologie und langfristigen Wert.

PROJEKT ÜBERBLICK

  • Gesamtlandfläche: 36,666 m2
  • Grüne Bereiche & Soziale Einrichtungen: 11,445 qm
  • Projektstartdatum: März 2024
  • Abschlussdatum: 20. März
  • Lieferung: Frühling 2026
  • Villen insgesamt: 79
    • 35 freistehende Villen
    • 44 Doppelhaushälften

VILLA TYPES & PRICES

  • Freistehende 5+1 Villen
    • 340.71 m2 (Gross)
    • Nur noch 7 Einheiten übrig
    • 75,000,000 TL
  • Doppelhaushälfte 4+1 Villen
    • 309.24 qm (Gross)
    • Nur noch 17 Einheiten übrig
    • 48,000,000 TL

📍 LAGE

  • Adresse: Altınkale – Döşemealtı / ANTALYA
  • Werbevideo:
    https://youtu.be/XLDKOozVZwE

🌟 SOZIALFAITEN

  • Kinderspielplätze
  • Basketballplatz
  • Tennisplatz
  • Volleyball Gericht
  • Voll ausgestattetes Fitnesscenter
  • Café Prime
  • Schwimmbad im Freien
  • Kinderbecken
  • Thematische Parkgebiete

🏡 VILLA AUSGABEN

  • KN-Code Smart Home System
  • VRF Klimakontrollsystem
  • Fußbodenheizung
  • Automatisches Absperrsystem
  • Wasserdichtes Erkennungssystem
  • Brandmelde- und Alarmanlage
  • Advanced Security Alert System (Electricity & Natural Gas)

🛡 ERZEUGNISSE

  • Sicherheitssystem rund um die Uhr
  • Full-Capacity Backup Generator
  • Überdachter Parkplatz
  • Privater Garten für jede Villa
  • Privater Außenpool (Einfamilienhäuser)
  • Wasserenthärteungssystem
  • 3-Meter Netz Deckenhöhe
  • Wassertank und Hydrophore sichern System
  • Mechanische Keramik Fassade mit Wärmeisolierung
  • Aluminium Windows mit Wärme- und Schallisolierung
    • Komfortglas (%50 Wärme / %33 Lichtisolierung)
  • Waschraum und Abstellraum

Standort auf der Karte

Dosemealti, Türkei

Video-Review von villa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)

Sie sehen gerade
Villa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)
Dosemealti, Türkei
Preis auf Anfrage
