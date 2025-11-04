Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Entdecken Sie einen renommierten Villa-Lifestyle in der Natur, entworfen für Komfort, Technologie und langfristigen Wert.
PROJEKT ÜBERBLICK
Gesamtlandfläche: 36,666 m2
Grüne Bereiche & Soziale Einrichtungen: 11,445 qm
Projektstartdatum: März 2024
Abschlussdatum: 20. März
Lieferung: Frühling 2026
Villen insgesamt: 79
35 freistehende Villen
44 Doppelhaushälften
VILLA TYPES & PRICES
Freistehende 5+1 Villen
340.71 m2 (Gross)
Nur noch 7 Einheiten übrig
75,000,000 TL
Doppelhaushälfte 4+1 Villen
309.24 qm (Gross)
Nur noch 17 Einheiten übrig
48,000,000 TL
📍 LAGE
Adresse: Altınkale – Döşemealtı / ANTALYA
Werbevideo: https://youtu.be/XLDKOozVZwE
🌟 SOZIALFAITEN
Kinderspielplätze
Basketballplatz
Tennisplatz
Volleyball Gericht
Voll ausgestattetes Fitnesscenter
Café Prime
Schwimmbad im Freien
Kinderbecken
Thematische Parkgebiete
🏡 VILLA AUSGABEN
KN-Code Smart Home System
VRF Klimakontrollsystem
Fußbodenheizung
Automatisches Absperrsystem
Wasserdichtes Erkennungssystem
Brandmelde- und Alarmanlage
Advanced Security Alert System (Electricity & Natural Gas)
🛡 ERZEUGNISSE
Sicherheitssystem rund um die Uhr
Full-Capacity Backup Generator
Überdachter Parkplatz
Privater Garten für jede Villa
Privater Außenpool (Einfamilienhäuser)
Wasserenthärteungssystem
3-Meter Netz Deckenhöhe
Wassertank und Hydrophore sichern System
Mechanische Keramik Fassade mit Wärmeisolierung
Aluminium Windows mit Wärme- und Schallisolierung
Komfortglas (%50 Wärme / %33 Lichtisolierung)
Waschraum und Abstellraum
Standort auf der Karte
Dosemealti, Türkei
Video-Review von villa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)
