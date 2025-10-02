Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Wichit
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium
  6. Schwimmbad

Eigentumswohnungen mit Swimmingpool in Wichit, Thailand

Condo 3 zimmer in Wichit, Thailand
Condo 3 zimmer
Wichit, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Etagenzahl 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$195,590
Condo 4 zimmer in Wichit, Thailand
Condo 4 zimmer
Wichit, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$224,966
Condo 2 zimmer in Wichit, Thailand
Condo 2 zimmer
Wichit, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Etagenzahl 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$91,374
