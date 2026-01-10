Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Thep Krasatti
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Thep Krasatti, Thailand

Thalang
266
3 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLA fehlgeschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Premium Villa★★★…
$1,38M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
50 Lemons
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLA fehlgeschlagenKomplette 4-Schlafzimmer Premium Villa★★★…
$1,35M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
50 Lemons
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 960 m²
Etagenzahl 1
🌿🏡LUXURY PRIVATE POOL VILLA 🏡🌿Exklusive Waldgemeinschaft, PhuketErleben Sie ultra-privates t…
$2,05M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
50 Lemons
Sprachen
English, Русский, Deutsch
NicoleNicole
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Thep Krasatti, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen