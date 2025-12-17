Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Thep Krasatti
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Thep Krasatti, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Studio in Thalang, Thailand
Studio
Thalang, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/7
Investieren Sie in Luxus-Wohnungen! Perfekt für dauerhafte Residenz und Miete! Einkommen von…
$117,181
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Immobilienangaben in Thep Krasatti, Thailand

Günstige
Luxuriös
