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Wohnungen am Meer in Thep Krasatti, Thailand

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Thalang
59
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Thalang, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
LAG7047 Das Stadthaus verfügt über 3 Stockwerke, mit Schlafzimmern auf der 2. und 3. Etage …
$736,874
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Eigenschaftstypen in Thep Krasatti

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Thep Krasatti, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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