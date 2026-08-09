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Eigentumswohnungen in Surat Thani, Thailand

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Condo 1 zimmer in Baan Bang Rak, Thailand
Condo 1 zimmer
Baan Bang Rak, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 4/4
Seaview Wohnung in einem Wohnkomplex am Strand (Bang Rak)Ein komfortables Apartment mit eine…
$99,000
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Immobilienangaben in Surat Thani, Thailand

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