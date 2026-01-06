Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Si Sunthon
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garten

Reihenhaus mit Garten kaufen in Si Sunthon, Thailand

Choeng Thale
25
Thalang
3
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 4 zimmer in Sakhu, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Stadthaus im Norden von Phuket, in einer ruhigen grünen Gegend in der Nähe …
$190,000
Immobilienangaben in Si Sunthon, Thailand

