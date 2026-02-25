Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Si Sunthon
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Si Sunthon, Thailand

Choeng Thale
580
Thalang
284
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 6 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 300 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten eine Villa im renommierten Resort-Bereich von Laguna / Bang Tao, innerhalb einer …
$4,17M
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
50 Lemons
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Eigenschaftstypen in Si Sunthon

villen
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Si Sunthon, Thailand

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
