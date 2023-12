Thanon Phaya Thai Subdistrict, Thailand

von €227,017

Das Projekt in einer ruhigen Gegend von Bangkok, umgeben von Grünflächen. Das Gebäude verfügt über Standard- und Loft-Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. In der Nähe von Geschäften, Schulen, Krankenhäusern und U-Bahn-Stationen. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen Loungebereiche, Lobby mit Kunstwerken, ein geräumiger Sitzbereich im Amphitheaterstil, eine Arbeits- und Arbeitslounge, Wäschemöglichkeiten, eine 24-Stunden-Sicherheits- und Videoüberwachung sowie eine Ladestation für Elektroautos. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Bangkok, die bevölkerungsreichste Stadt des Landes, ist ein wichtiger Knotenpunkt in Südostasien. Sie zieht sowohl die einfache Migration der lokalen Landbevölkerung in die Städte an als auch versammelt viele Freiberufler, abgelegene Arbeiter, Expats und komfortabel für das internationale Geschäft. Das Projekt befindet sich in Ratchathewi, Bangkoks pulsierendem zentralen Geschäftsviertel, 140 m vom BTS Ratchathewi entfernt.