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Monatliche Miete für Häuser mit Pool in Thailand

Chon Buri
154
Pattaya
50
Nong Prue
27
Bang Lamung
3
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2 immobilienobjekte total found
4-Zimmer-Villa in Huai Yai, Thailand
4-Zimmer-Villa
Huai Yai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Stockwerk 1/1
Maximaler Komfort erwartet Sie in diesem atemberaubenden 3-Zimmer, 3-Badezimmer Villa in Pat…
$2,551
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International real estate agency Habita
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4-Zimmer-Villa in Nong Prue, Thailand
4-Zimmer-Villa
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Diese exklusive Residenz bietet eine perfekte Balance von Komfort, Privatsphäre und Komfort,…
$1,441
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