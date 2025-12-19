Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Prachuap Khiri Khan (Provinz)
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Prachuap Khiri Khan (Provinz), Thailand

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Hua Hin, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Hua Hin, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 6/6
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Komfort und Luxus in diesem atemberaubenden 1-Zimmer-K…
$83,045
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Prachuap Khiri Khan (Provinz), Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen