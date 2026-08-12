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Langfristige Miete von wohnungen in Provinz Phuket, Thailand

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 4/7
Gemütliche Wohnung mit voller Ausstattung: Schwimmbad mit Whirlpool und Kinderbereich, Fitne…
$765
pro Monat
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