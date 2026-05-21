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Villen mit Swimmingpool in Pa Khlok, Thailand

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1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Thep Krasatti, Thailand
Villa 5 zimmer
Thep Krasatti, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
Ein tolles Angebot für eine große Familie oder als Investition in Immobilien in der Nähe ein…
$160,766
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International real estate agency Habita
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Immobilienangaben in Pa Khlok, Thailand

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