  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Nong Prue
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Nong Prue, Thailand

1 immobilienobjekt total found
4-Zimmer-Villa in Nong Prue, Thailand
4-Zimmer-Villa
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Diese exklusive Residenz bietet eine perfekte Balance von Komfort, Privatsphäre und Komfort,…
$1,441
pro Monat
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
