Hotels in Mueang Phuket, Thailand

Karon
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 140 Zimmer, in der Nähe von Kata Beach, Phuket, Thailand. in Karon, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 140 Zimmer, in der Nähe von Kata Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thailand
Zimmer 140
Etagenzahl 4
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 140 Zimmer, in der Nähe von Kata Beach, Phuket, 1 km. Es ist…
$23,55M
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. in Karon, Thailand
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thailand
Zimmer 88
Etagenzahl 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 224 Zimmer, in der Nähe von Karon Beach, Phuket, Thailand. in Karon, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 224 Zimmer, in der Nähe von Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thailand
Zimmer 224
Fläche 976 m²
Etagenzahl 3
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 224 Zimmer, in der Nähe von Karon Beach, Phuket, Thailand. A…
$49,93M
Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex. in Rawai, Thailand
Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Rawai, Thailand
Fläche 35 m²
Der Hotelkomplex Wyndham La Vita Phuket, geführt von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham, b…
$147,000
