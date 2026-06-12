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Villen mit Bergblick kaufen in Provinz Krabi, Thailand

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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Provinz Krabi, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Krabi, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Etagenzahl 1
Eine neue High-Tech-Villa zum Verkauf, die moderne Architektur und maximalen Komfort kombini…
$281,000
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Villa 4 zimmer in Provinz Krabi, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Krabi, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 389 m²
Etagenzahl 3
Premium Villa zum Verkauf in einem Kammerprojekt mit 8 Häusern. Eine einzigartige Lage umgeb…
$355,673
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Villa 4 zimmer in Provinz Krabi, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Krabi, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
A new one-storey 3-bedroom villa with a private pool and a spacious green plot is located at…
$182,630
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Immobilienangaben in Provinz Krabi, Thailand

mit Garten
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