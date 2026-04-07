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Häuser in Khet Udomsak, Thailand

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Haus 2 Schlafzimmer in Sattahip, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Sattahip, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
House 2 Bedroom for Sale in Bon Kai Sattahip This detached house sits on 59 sq.wah of land i…
$74,019
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Immobilienangaben in Khet Udomsak, Thailand

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