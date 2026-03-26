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Häuser in Khao Chi Chan, Thailand

villen
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16 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Khao Chi Chan, Thailand
Villa 3 zimmer
Khao Chi Chan, Thailand
Zimmer 3
Fläche 116 m²
$198,684
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DDA Real Estate
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Haus 5 Schlafzimmer in Khao Chi Chan, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
House for Sale 5 Bedrooms in Na Jomtien, Pattaya This solid house is located in the Jomtien …
$309,702
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Villa 3 zimmer in Khao Chi Chan, Thailand
Villa 3 zimmer
Khao Chi Chan, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/1
Perfektes Ferienhaus in der Nähe des Meeres und Buddha Berges! Dieses 2-Zimmer-Apartment mit…
$104,989
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AuraAura
Villa in Khao Chi Chan, Thailand
Villa
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 385 m²
Etagenzahl 2
Das Haus befindet sich in einem Ferienhaus Dorf im südlichen Teil der Stadt Pattaya in der r…
$415,946
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Villa 6 zimmer in mab fakthxng, Thailand
Villa 6 zimmer
mab fakthxng, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 504 m²
Etagenzahl 2
Komfortable Villa im Bereich der Resort Stadt Pattaya mit den saubersten Umweltbedingungen u…
$611,836
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Haus 4 Schlafzimmer in Khao Chi Chan, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
4 Bedroom Pool View Villa for sale in Bang Saray This pool view villa for sale is located in…
$370,094
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Nils OttNils Ott
Haus 3 Schlafzimmer in Khao Chi Chan, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
3 Bedrooms Pool Villa for Sale in Bangsaray - This beautiful 3-bedroom, 4-bathroom pool vill…
$461,456
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Villa 5 zimmer in mab fakthxng, Thailand
Villa 5 zimmer
mab fakthxng, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 324 m²
Etagenzahl 2
Komfortable Villa im Bereich der Resort Stadt Pattaya mit den saubersten Umweltbedingungen u…
$224,992
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Haus 6 Schlafzimmer in Khao Chi Chan, Thailand
Haus 6 Schlafzimmer
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Luxury Villa for Sale in Na Jomtien – 200 Meters from the Beach This ultra-luxury villa is l…
$3,69M
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Haus 3 Schlafzimmer in Khao Chi Chan, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Modern Minimalist 3-Bedroom Smart Home for Sale – U-Tapao, Sattahip (EEC Zone) This beautifu…
$114,590
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Villa in mab fakthxng, Thailand
Villa
mab fakthxng, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Stockwerk 1/1
1-stöckiges Haus mit Pool im beliebten Dorf Baan Dusit Pattaya-1 auf dem Gebiet von 360 qm.m…
$234,243
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Reihenhaus in Khao Chi Chan, Thailand
Reihenhaus
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Haus mit Pool in der Anlage Palm Grove befindet sich in der Gegend von Na J…
$393,616
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Haus 2 Schlafzimmer in Khao Chi Chan, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
House for Sale – Na jomtien, Sattahip Discover a charming single-story house located in the …
$123,571
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Villa in Khao Chi Chan, Thailand
Villa
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/1
Eingeschossige Villa in der prestigeträchtigen Gegend von Silver Lake, Pattaya Wir bieten zu…
$275,838
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Villa 3 zimmer in mab fakthxng, Thailand
Villa 3 zimmer
mab fakthxng, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 256 m²
Etagenzahl 1
Komfortable Villa im Bereich der Resort Stadt Pattaya mit den saubersten Umweltbedingungen u…
$321,740
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Haus 3 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
3 Bedrooms House for Sale in Na Jomtien – This spacious and fully furnished home features 3 …
$836,195
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Immobilienangaben in Khao Chi Chan, Thailand

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