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Restaurants in Karon, Thailand

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Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket in Karon, Thailand
Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket
Karon, Thailand
Fläche 700 m²
Etagenzahl 4
Sunlique is a rooftop restaurant in Phuket with stunning panoramic views, high cuisine, and …
$468,750
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