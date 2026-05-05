Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Huai Yai
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Huai Yai, Thailand

;
67 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Pool Villa zu vermieten – Huay Yai, PattayaDiese elegante 2-stöckige Pool-Villa in Hua…
$2,004
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Villa zu vermieten In East Pattaya in der Nähe von Siam Country ClubDiese elegante Villa mit…
$2,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Pool Villa in Jomtien 4 Schlafzimmer zu vermieten – Diese 4-Zimmer-Wohnung mit 4-Badezimmer-…
$2,096
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dies ist 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer Haus zu vermieten In East Pattaya. Sitzen auf 308 qm Gr…
$1,387
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 6 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 6 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Geräumige Luxusvilla mit 6 Schlafzimmern zum Verkauf – Prime Jomtien Beach AreaDiese außerge…
$7,398
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Geräumiges 3-Schlafzimmer, 2-Bad Pool Villa zu vermieten – Huay YaiDiese charmante Pool-Vill…
$1,695
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Villa mit 4 Schlafzimmern Poolblick auf Thappraya Road, PattayaDiese Villa mit Poolblick bef…
$2,435
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
2-Story Haus zu vermieten in Thung Klom Tan ManEntdecken Sie raffinierten Komfort und modern…
$1,079
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 6 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 6 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Villa zu vermieten in JomtienErleben Sie das Wunder der gehobenen Küsten leben in dieser Poo…
$2,466
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Pool Residence zu vermieten – Thung Klom TalmanErleben Sie Komfort und Komfort in dies…
$1,850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Pool Villa 3 Schlafzimmer zu vermieten in Huai Yai PattayaDiese moderne Poolvilla im nordisc…
$2,158
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 5 Schlafzimmer in ban nein thray, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
ban nein thray, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Luxus Pool Villa zu vermieten – Huay Yai, PattayaEntdecken Sie eine brandneue Luxus-Pool-Vil…
$4,624
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Modernes 4-Schlafzimmer Einfamilienhaus zu vermieten – East Pattaya, Tungklom-Talman Bereich…
$2,147
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Pool Villa zu vermieten Elegantes 3-Schlafzimmer in Huay YaiEntdecken Sie ein raffiniertes W…
$1,079
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Modernes Haus zu vermieten 3-Schlafzimmer Nong Mai KaenEntdecken Sie komfortables Wohnen in …
$1,079
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
4 Schlafzimmer Pool Villa zu vermieten in Huai YaiDiese komplett möblierte Pool-Villa befind…
$3,680
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Einfamilienhaus zu vermieten mit privatem Pool – Huay Yai, PattayaDieses elegante Eingeschos…
$2,004
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Pool Villa in East Pattaya 4 Betten zu vermieten – Diese 4-Zimmer-Wohnung mit 5-Badezimmer-P…
$4,624
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
4-Zimmer-Villa in Huai Yai, Thailand
4-Zimmer-Villa
Huai Yai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Stockwerk 1/1
Maximaler Komfort erwartet Sie in diesem atemberaubenden 3-Zimmer, 3-Badezimmer Villa in Pat…
$2,551
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus 5 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Luxusvilla zu vermieten In Ost-PayaDiese elegante 5-Zimmer-luxus-Villa ist in East Pattaya z…
$3,699
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxus englisch-Style Pool Villa zu vermieten – East PattayaDiese atemberaubende Pool-Villa i…
$4,932
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Betten Haus in East Pattaya zu vermieten – Dieses charmante 3-Schlafzimmer, 2-Badezimmer H…
$2,158
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxusvilla in Jomtien zu vermieten - Diese luxuriöse 4-Schlafzimmer-, 5-Badezimmer-Pool-Vill…
$10,789
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 2 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Schlafzimmer Private Pool Haus zu vermieten in Huay YaiDieses komplett eingerichtete Haus …
$1,387
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Haus zu vermieten in Jomtien (Unfurnished | Pet-Friendly) Dieses freistehende eigenständige…
$771
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 5 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
5 Schlafzimmer Pool Villa zu vermieten in Jomtien – Diese geräumige 5-Schlafzimmer-, 6-Bad-P…
$4,007
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 5 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Luxusvilla zu vermieten – East PattayaEntdecken Sie eine schöne Luxusvilla zum Verkauf in de…
$1,541
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa mit Pool 3 Schlafzimmer zu vermieten East PattayaDiese Pool-Blick-Villa zur Miete befi…
$2,004
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxus 4-Schlafzimmer Pool Villa zu vermieten in JomtienErleben Sie eine außergewöhnliche Mis…
$7,053
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Luxus 3-Schlafzimmer Pool Villa zu vermieten – Chak Nok, East PattayaDiese moderne 3-Zimmer-…
$2,466
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch

Immobilienangaben in Huai Yai, Thailand

mit Schwimmbad
Realting.com
Gehen