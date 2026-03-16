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Monatliche Miete für Villen mit Pool in Chon Buri, Thailand

2 immobilienobjekte total found
4-Zimmer-Villa in Huai Yai, Thailand
4-Zimmer-Villa
Huai Yai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Stockwerk 1/1
Maximaler Komfort erwartet Sie in diesem atemberaubenden 3-Zimmer, 3-Badezimmer Villa in Pat…
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International real estate agency Habita
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4-Zimmer-Villa in Nong Prue, Thailand
4-Zimmer-Villa
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Diese exklusive Residenz bietet eine perfekte Balance von Komfort, Privatsphäre und Komfort,…
$1,441
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