  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Choeng Thale
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Meerblick

Penthäuser am Meer in Choeng Thale, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Penthouse 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 194 m²
Stockwerk 2/7
Ein einzigartiges Angebot für Investitionen!Apartments und Penthäuser sind mit allen notwend…
$1,99M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
