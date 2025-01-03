Wohnquartier Imagine

Zwischen dem Blau des Mittelmeers und dem Grün der besten Golfplätze entsteht eine neue Sammlung von 15 Luxusvillen, die den authentischen Lebensstil der Costa del Sol verkörpern. Dieses Projekt steht für modernes Design, Geräumigkeit, natürliches Licht und eine unschlagbare Lage in der renommierten New Golden Mile. Nur wenige Minuten vom Strand entfernt, umgeben von erstklassigen Golfplätzen und mit sofortigem Zugang zu allen Arten von Dienstleistungen, bieten diese Villen die perfekte Kombination aus Lage, Design und Lebensqualität. Die Villen befinden sich auf flachen Grundstücken von 985 m2 bis 1.125 m2 und zeichnen sich durch ihre moderne, elegante und funktionale Architektur aus. Jedes Haus wurde sorgfältig entworfen, um großzügige Räume, natürliches Licht im ganzen Haus und ein optimales Layout zu bieten, das sich auf Komfort und mediterranes Wohnen konzentriert. Die Wohnbereiche verfügen über doppelt hohe Decken von fast 6 Metern und schaffen ein bemerkenswertes Gefühl von Raum und Exklusivität. Dank ihrer südwestlichen Ausrichtung genießen alle Villen den ganzen Tag über eine außergewöhnliche Helligkeit und spektakuläre Sonnenuntergänge. Jede Villa umfasst 4 Zimmer mit eigenem Bad, geräumiges Interieur, offene Küchen und eine nahtlose Verbindung zur Natur durch mehrere überdachte und unbedeckte Terrassen. Die Außenbereiche verfügen über private Swimmingpools ideal zum Schoßschwimmen, Landschaftsgärten und eine stilvolle Poolbar mit Anpassungsoptionen, die den Vorlieben des Käufers entsprechen. Darüber hinaus bietet die Kellerebene mehrere Möglichkeiten für die persönliche Nutzung: Fitnessstudio, Spa, Kino, Spielzimmer oder Gästewohnung. Abgerundet wird das Erlebnis durch ein spektakuläres Solarium auf dem Dach – perfekt, um die Sonne, die freie Aussicht und das privilegierte Klima der Costa del Sol zu genießen. Bel Air ist eine exklusive Wohngegend in der begehrten New Golden Mile zwischen Estepona und Marbella und bietet eine perfekte Mischung aus Ruhe, Service und exzellenter Anbindung. Nur 10 Minuten von Puerto Banús, 15 Minuten vom Zentrum von Marbella, 10 Minuten von Estepona und ca. 45 Minuten vom internationalen Flughafen Málaga entfernt, ermöglicht die strategische Lage den Bewohnern, das Beste der Costa del Sol mit völliger Leichtigkeit zu genießen. Die Gegend ist von einer Infrastruktur umgeben, zu der renommierte Golfplätze wie Los Flamingos Golf und El Paraíso Golf Club, das ikonische 5-Sterne-Hotel Anantara Villa Padierna Palace, das moderne The Flag Costa del Sol Marbella und das neu renovierte METT Hotel & Beach Resort Marbella gehören. Das Freizeitangebot wird durch charmante Strandbars und das exklusive Anantara by the Sea Beach Club erweitert, das ein anspruchsvolles Stranderlebnis bietet. Die Gegend zeichnet sich auch durch ihre sportlichen Annehmlichkeiten aus, darunter der Racquet Club Villa Padierna und der Bel Air Tennis and Padel Club, ideal für Sport- und Wellness-Enthusiasten. Darüber hinaus bietet es Supermärkte, Geschäfte, Restaurants, Schulen und alle wichtigen Dienstleistungen in unmittelbarer Nähe, so dass es ein besonders bequemer und funktionaler Bereich für Vollzeit-Wohn- und Urlaubsaufenthalte ist. Dank seiner einzigartigen Kombination aus Ruhe, natürlicher Umgebung, hochwertigen Dienstleistungen und Zugänglichkeit ist Bel Air ideal für verschiedene Profile: Familien, die ganzjährig Lebensqualität suchen, Käufer, die ein zweites Zuhause am Meer suchen, und Investoren, die sich für Immobilien mit hoher Nachfrage nach Ferien- oder Langzeitmieten interessieren. Jede Villa ist so konzipiert, dass sie ein unvergleichliches Wohnerlebnis mit hochwertigen Materialien und einem Layout bietet, das auf den täglichen Komfort und die Unterhaltung zugeschnitten ist. Die perfekte Balance zwischen Innen- und Außenräumen ermöglicht den Genuss in jedem Moment - ob mit der Familie oder den Gästen. Die zeitgemäße Innenausstattung, kombiniert mit der zeitlosen Eleganz des AALTO Exclusive Designs, bringt einen anspruchsvollen und einzigartigen Stil in jedes Haus. Die Innenräume erinnern an Wohlbefinden und Charakter und spiegeln die Essenz eines exklusiven Lebensstils wider. Der Haupteingang öffnet sich in ein majestätisches Wohnzimmer mit fast sechs Meter hohen Decken und einer Treppe, die die verschiedenen Ebenen verbindet. Vom geräumigen Hauptwohnbereich aus genießt man einen herrlichen Blick auf den Garten und die umliegende Natur. Die von KOK Studio entworfene und mit MIELE-Geräten ausgestattete Küche trägt die Handschrift der renommierten Marke SANTOS und wird dank ihres offenen Konzepts, der zentralen Insel und des direkten Zugangs zum Speisesaal zum Herzen des Hauses. Auf dieser Etage gibt es auch ein elegantes Schlafzimmer mit einem begehbaren Schrank und direktem Zugang zur Terrasse und zum Garten. Verschiedene Veranden, sowohl überdacht als auch unter freiem Himmel, schaffen mehrere Entspannungsräume neben dem atemberaubenden Pool und der exklusiven Poolbar. Im Obergeschoss nimmt die Master-Suite einen ganzen Flügel des Hauses ein und bietet maximale Privatsphäre. Es verfügt über einen speziell entworfenen begehbaren Schrank von UECKO - eine 2024 Guinness World Record preisgekrönte Marke - und ein luxuriöses Bad mit eigenem Bad. Diese Ebene umfasst auch zwei zusätzliche Gästezimmer mit eigenem Bad, jedes mit einem begehbaren Schrank und einer privaten Terrasse. Die untere Ebene (-1) bietet einen 155 m2 großen Mehrzweckraum, der als Spielzimmer, Kino, SPA, GYM, zusätzliche Schlafzimmer oder ein Familienzimmer angepasst werden kann. Natürliches Licht fließt durch Fenster in voller Höhe und eine Innenterrasse. Diese Etage umfasst auch eine Waschküche, einen technischen Raum und ein komplettes Badezimmer. Das Dach Solarium mit privatem Pool und Außen Essbereich ist der perfekte Ort, um unvergessliche Abende mit Blick auf die umliegende Natur zu genießen. Diese exklusiven Villen sind mit sorgfältig angelegten Gärten, privatem Pool, zwei Parkplätzen mit Ladegeräten für Elektrofahrzeuge, aerothermischem System, fortschrittlicher Hausautomation, TECHNAL Tischlerei und individuellem Sicherheitssystem ausgestattet.