  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Benahavis
  4. Wohnquartier Enebros - Fase 2

Wohnquartier Enebros - Fase 2

Benahavis, Spanien
von
$1,47M
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39119
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 699779169
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benahavis
  • Adresse
    Calle Lago Saimaa

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
A new housing project located in Benahavís represents a significant evolution in the concept, quality, and lifestyle previously known. This phase comprises 29 apartments distributed across three buildings of three floors, offering the perfect combination to meet our clients' needs. The spacious ground-floor apartments feature private gardens and pools. The open and bright properties on the first floor include generous terraces with stunning views. The first-floor penthouses offer pools, solariums, and terraces, while the top-floor penthouses, with their own pools and solariums, epitomize luxury living. All of them boast spectacular views that invite residents to fully enjoy the climate and sunshine of Andalusia. Situated in the stunning hills of Benahavís, the project is a short drive away from Marbella and Puerto Banús, with all the vibrant options these bustling towns have to offer. Additionally, there are many golf courses nearby for golf enthusiasts. These impressive and modern apartments, built with state-of-the-art materials and finishes, blend seamlessly into the lush Mediterranean landscape, offering the best of both worlds.

Standort auf der Karte

Benahavis, Spanien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Benahavis, Spanien
von
$1,76M
Wohnviertel Capri Fase 3
Resinera Voladilla, Spanien
von
$510,805
Wohnviertel Isla Bela
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$893,055
Wohnviertel Bliss Homes
Casares, Spanien
von
$449,372
Wohnviertel Le Monte
Benahavis, Spanien
von
$1,88M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Enebros - Fase 2
Benahavis, Spanien
von
$1,47M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Luna Nova Residences - Apartamentos
Wohnviertel Luna Nova Residences - Apartamentos
Wohnviertel Luna Nova Residences - Apartamentos
Wohnviertel Luna Nova Residences - Apartamentos
Wohnviertel Luna Nova Residences - Apartamentos
Alle anzeigen Wohnviertel Luna Nova Residences - Apartamentos
Wohnviertel Luna Nova Residences - Apartamentos
Guaro, Spanien
von
$682,590
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$409,088
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La Paloma Villas - Villa 56
Wohnviertel La Paloma Villas - Villa 56
Wohnviertel La Paloma Villas - Villa 56
Wohnviertel La Paloma Villas - Villa 56
Manilva, Spanien
von
$2,67M
An unequivocally location that best kept secret in Andalucia. It is within minutes of the Marina of Sotogrande and Puerto de la Duquesa. Surrounded by many world class golf courses, polo, sailing & tennis clubs and of course, pristine beaches. Within a few minutes drive you will find numero…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen