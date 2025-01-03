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Wohnquartier Villa Sirius

San Pedro Alcantara, Spanien
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ID: 39051
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 284946404
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Stadt
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Calle Copenhague 30 D

Über den Komplex

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This exquisite residence offers an unparalleled blend of modern comfort and sophisticated architecture, designed for the most refined lifestyle. Nestled in complete privacy, the property features outstanding amenities, including a floor-to-ceiling wine cellar, a billiard room, and a personal sauna. From the moment you step inside, the grand entrance hall welcomes you into an open-plan living space bathed in natural light, thanks to expansive wall-to-wall windows. The kitchen, designed for both functionality and style, is a haven for culinary enthusiasts—fully equipped with an island breakfast area, an outdoor barbecue with a covered dining space, and everything needed to craft gourmet meals. The lush garden is a true sanctuary, where manicured greenery reflects beautifully in the shimmering, heated turquoise pool. Multiple lounge and chill-out areas invite you to embrace the Mediterranean lifestyle, whether basking in the sun on the terrace or unwinding on a luxurious sun lounger. The pool, a centerpiece of tranquility, offers the perfect setting for a refreshing swim or a moment of pure relaxation. This is more than a home—it’s an experience of luxury, comfort, and natural beauty.

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