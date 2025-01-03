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Wohnquartier THE PLACE BY ALCAZABA

Casares, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 385711727
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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Casares

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A visionary project consisting of 38 spacious apartments that will stand out for their high-end finishes, ample rooms and top-notch services. The project will feature its amenities while also benefiting from the entertainment facilities of Alcazaba Lagoon.

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Casares, Spanien
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