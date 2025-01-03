Wohnquartier HORIZON VIEWS

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Blues and violets, oranges and roses intertwine to paint an idyllic horizon over the Mediterranean. Under these views is born
Horizon Views, an exclusive residential designed for you to enjoy a privileged environment.
Horizon Views is a residential building that has 4 heights where large windows and open spaces stand for the full enjoyment of the climate and the so admired life outside the coast. 38 houses make up the community, which has from bass with gardens for private use to penthouses that include solarium and individual pool. All owners can delight in a privileged sea view from their residences.
Beauty is also on the outside. The outdoor common areas are widely decorated by indigenous plants and flowers that give the community great beauty and naturality. These open spaces give the whole a feeling of serenity and calm, crowned all by a refreshing communal pool.
All properties have underground parking space with preinstallation of electric charge and access from the outside with automated door. In addition, separate storage room from the houses.
Objekteigenschaften
Objektdaten
Jahr der Inbetriebnahme
2027
Standort auf der Karte
Manilva, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen