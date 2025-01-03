  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Manilva
  4. Wohnquartier HORIZON VIEWS

Wohnquartier HORIZON VIEWS

Manilva, Spanien
von
$431,738
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39249
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 881620506
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Manilva

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Español Español
Blues and violets, oranges and roses intertwine to paint an idyllic horizon over the Mediterranean. Under these views is born Horizon Views, an exclusive residential designed for you to enjoy a privileged environment. Horizon Views is a residential building that has 4 heights where large windows and open spaces stand for the full enjoyment of the climate and the so admired life outside the coast. 38 houses make up the community, which has from bass with gardens for private use to penthouses that include solarium and individual pool. All owners can delight in a privileged sea view from their residences. Beauty is also on the outside. The outdoor common areas are widely decorated by indigenous plants and flowers that give the community great beauty and naturality. These open spaces give the whole a feeling of serenity and calm, crowned all by a refreshing communal pool. All properties have underground parking space with preinstallation of electric charge and access from the outside with automated door. In addition, separate storage room from the houses.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Standort auf der Karte

Manilva, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villas Bellagio
Fuengirola, Spanien
von
$3,64M
Wohnviertel Edificio Perseo
Fuengirola, Spanien
von
$417,176
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Spanien
von
$397,514
Wohnviertel Edificio Venecia
Fuengirola, Spanien
von
$420,930
Wohnviertel Belair 40
Bel Air, Spanien
von
$3,30M
Sie sehen gerade
Wohnquartier HORIZON VIEWS
Manilva, Spanien
von
$431,738
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa Eco Nordic
Wohnviertel Villa Eco Nordic
Wohnviertel Villa Eco Nordic
Wohnviertel Villa Eco Nordic
Wohnviertel Villa Eco Nordic
Alle anzeigen Wohnviertel Villa Eco Nordic
Wohnviertel Villa Eco Nordic
Benalmadena, Spanien
von
$1,25M
This villa is a two-storey contemporary residence with a basement, designed under the Sismo Building System. The home combines Scandinavian-inspired minimalism with high thermal efficiency, open interior spaces, and panoramic views. The design emphasizes natural light, sustainability, and c…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La Reserva de la Cala Golf
Wohnviertel La Reserva de la Cala Golf
Wohnviertel La Reserva de la Cala Golf
Wohnviertel La Reserva de la Cala Golf
Wohnviertel La Reserva de la Cala Golf
Alle anzeigen Wohnviertel La Reserva de la Cala Golf
Wohnviertel La Reserva de la Cala Golf
Mijas, Spanien
von
$2,95M
Surrounded by nature and a beautiful green landscape, this newly built villa project is located in La Cala Golf, Mijas Costa, on the east side of Marbella, Costa del Sol, (Province of Malaga, Spain). It is just minutes from the hustle and bustle of the coast in the beautiful Andalusian coun…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Kala Residences
Wohnviertel Kala Residences
Wohnviertel Kala Residences
Wohnviertel Kala Residences
Wohnviertel Kala Residences
Alle anzeigen Wohnviertel Kala Residences
Wohnviertel Kala Residences
Fuengirola, Spanien
von
$1,13M
3-bedroom townhouses in El Higuerón, Fuengirola Located in the prestigious El Higuerón area, between Málaga and Marbella, this exclusive residential complex blends seamlessly into its surroundings, offering privacy, connectivity, and an authentic Mediterranean lifestyle. A prime location, p…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen