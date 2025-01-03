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Wohnquartier Copenhague 39

San Pedro Alcantara, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Stadt
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Avenida del Prado, 7

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SCHLÜSSELREADUNGSWILLE IM HERZ NUEVA ANDALUCIA Diese fabelhafte Villa in einer gut etablierten Gegend im Herzen von Nueva Andalusien hat eine komplette Transformation vom Boden bis zu den höchstmöglichen Bauspezifikationen durchlaufen. Mit 5 Schlafzimmern, 7 Badezimmern mit komplettem Luxus stellt es das ultimative moderne Wohnen dar. Große Wohnbereiche, die durch eine offene Küche und eine umfangreiche Terrasse einschließlich einer Außenküche ergänzt werden, ermöglichen einen kompletten Lebensstil im Freien. Ein Whirlpool, eine Sauna und ein offener Blick auf den Golfplatz machen dies zum perfekten Familienhaus in Marbellas begehrtester Nachbarschaft. EIGENSCHAFTEN • Golfblick • Vollständig renoviert • Dachterrasse • Außenpool • Außenküche • Turnhalle • Sauna • Jacuzzi • Spielzimmer

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