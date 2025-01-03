Wohnquartier Terrazas de Cortesin - Bon Air

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Neues Wohnprojekt auf der Finca Cortesín
Dieses aufregende Projekt bietet 44 Zwei- und Dreizimmerhäuser, verteilt auf Wohnungen, Penthäuser und Stadthäuser, auf einem Hügel mit spektakulärem Blick auf das Meer und die Berge, neben dem Golfplatz Finca Cortesín.
Diese Entwicklung garantiert außergewöhnliche Lebensqualität, so dass Sie ein Stück Paradies auf Erden genießen und an einem der begehrtesten Orte in Südspanien und Europa leben können.
Umgeben von Freizeitmöglichkeiten und Annehmlichkeiten können Sie nur 30 Minuten entfernt von Puerto Banús spazieren gehen und genießen oder das renovierte Estepona erkunden, das den Charme eines typischen Küstendorfes mit seiner Marina bewahrt. Sie befinden sich auch in der Nähe von La Duquesa und dem exklusiven Hafen von Sotogrande, der für seine ausgezeichneten Restaurants und die maritime Kultur sowie Aktivitäten wie Polo, Reiten und Golf bekannt ist. Die Strände von Estepona bis Sotogrande bieten kilometerlangen Sand mit charmanten Chiringuitos, die endlose versteckte Edelsteine bieten.
Die Lage ist ideal und begünstigt eine Architektur von geräumigen offenen Bereichen, die die andalusische Sonne zu allen Tageszeiten einfangen, mit kühlen Zimmern im Sommer und breiten Terrassen, die perfekt sind, um die Sonne, die Landschaft und das Leben im Freien zu genießen.
Standort auf der Karte
Casares, Spanien
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen