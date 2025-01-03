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Wohnquartier Terrazas de Cortesin - Bon Air

Casares, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Casares

Über den Komplex

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Neues Wohnprojekt auf der Finca Cortesín Dieses aufregende Projekt bietet 44 Zwei- und Dreizimmerhäuser, verteilt auf Wohnungen, Penthäuser und Stadthäuser, auf einem Hügel mit spektakulärem Blick auf das Meer und die Berge, neben dem Golfplatz Finca Cortesín. Diese Entwicklung garantiert außergewöhnliche Lebensqualität, so dass Sie ein Stück Paradies auf Erden genießen und an einem der begehrtesten Orte in Südspanien und Europa leben können. Umgeben von Freizeitmöglichkeiten und Annehmlichkeiten können Sie nur 30 Minuten entfernt von Puerto Banús spazieren gehen und genießen oder das renovierte Estepona erkunden, das den Charme eines typischen Küstendorfes mit seiner Marina bewahrt. Sie befinden sich auch in der Nähe von La Duquesa und dem exklusiven Hafen von Sotogrande, der für seine ausgezeichneten Restaurants und die maritime Kultur sowie Aktivitäten wie Polo, Reiten und Golf bekannt ist. Die Strände von Estepona bis Sotogrande bieten kilometerlangen Sand mit charmanten Chiringuitos, die endlose versteckte Edelsteine bieten. Die Lage ist ideal und begünstigt eine Architektur von geräumigen offenen Bereichen, die die andalusische Sonne zu allen Tageszeiten einfangen, mit kühlen Zimmern im Sommer und breiten Terrassen, die perfekt sind, um die Sonne, die Landschaft und das Leben im Freien zu genießen.

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Casares, Spanien
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