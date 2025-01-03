  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Benahavis
  4. Wohnquartier Villa Nova

Wohnquartier Villa Nova

Benahavis, Spanien
von
$2,83M
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39556
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1645501679
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benahavis
  • Adresse
    Avenida Benahavis

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Modern 5-Bedroom Villa for Sale in El Paraíso, New Golden Mile, Marbella Tucked away in the serene residential enclave of El Paraíso, this stylish contemporary villa offers refined living on Marbella’s New Golden Mile, just minutes from Puerto Banús, San Pedro, and Estepona.  Spread across three levels, the villa combines minimalist architecture with comfortable luxury. The main floor features an inviting open-plan living and dining area, seamlessly connected to a designer German kitchen with top-of-the-line finishes. Floor-to-ceiling sliding doors open out to expansive terraces with both shaded and sunny areas for lounging and al fresco dining, overlooking the private garden and swimming pool.  The home includes five spacious en-suite bedrooms and a guest toilet, all with wood flooring, underfloor heating, and electric blinds, creating a warm yet sophisticated ambiance throughout.    The lower level offers a large multi-functional space with potential for a home cinema, gym, games room, or additional guest rooms, offering flexible living solutions.    Outside, the landscaped garden is ideal for entertaining or relaxing in total privacy. The property also features covered parking for two vehicles and is offered fully furnished and turnkey.    Perfectly located and impeccably finished, this villa is ideal as a permanent residence, luxury holiday home, or rental investment in one of Marbella’s most established neighborhoods.

Standort auf der Karte

Benahavis, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel The Hills 14
Benahavis, Spanien
von
$22,75M
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Casares, Spanien
von
$715,987
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$431,530
Wohnviertel Villa Infinity
Casares, Spanien
von
$4,32M
Wohnviertel Torreblanca Heights
Fuengirola, Spanien
von
$483,501
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa Nova
Benahavis, Spanien
von
$2,83M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel The Collection Camojan
Wohnviertel The Collection Camojan
Wohnviertel The Collection Camojan
Wohnviertel The Collection Camojan
Wohnviertel The Collection Camojan
Alle anzeigen Wohnviertel The Collection Camojan
Wohnviertel The Collection Camojan
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,71M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
BUILDING LICENSE GRANTED! Welcome to the maximum exponent of elegance and sophistication in Marbella's prestigious Camojan Waterfall neighborhood. We are delighted to introduce our exclusive 5-villa project, an extraordinary opportunity for individuals seeking the ultimate luxury living expe…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel VESTA MARE by ABU
Wohnviertel VESTA MARE by ABU
Wohnviertel VESTA MARE by ABU
Wohnviertel VESTA MARE by ABU
Wohnviertel VESTA MARE by ABU
Alle anzeigen Wohnviertel VESTA MARE by ABU
Wohnviertel VESTA MARE by ABU
Manilva, Spanien
von
$494,878
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Imagine waking up each morning with the sun rising over the Mediterranean, enjoying views that stretch endlessly from your home. Welcome to Vesta Mare, the new development by Grupo ABU in prime beachfront Manilva, a project where history and Mediterranean lifestyle merge to create something …
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel MedBlue Marbella Fase III
Wohnviertel MedBlue Marbella Fase III
Wohnviertel MedBlue Marbella Fase III
Wohnviertel MedBlue Marbella Fase III
Wohnviertel MedBlue Marbella Fase III
Alle anzeigen Wohnviertel MedBlue Marbella Fase III
Wohnviertel MedBlue Marbella Fase III
Rio Real, Spanien
von
$567,687
An exclusive luxury residential development, comprising elegant apartments and duplex penthouses, located in the prestigious area of Altos de Los Monteros. This contemporary project offers 2, 3, and 4-bedroom homes, thoughtfully designed with well-balanced layouts and open-plan living spac…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen